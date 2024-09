Colapintót a pontszerzésért ültette autóba a Williams, de vajon összejön majd neki?

Bár Sargeant menesztése nem volt meglepetés, a döntés hirtelen időzítése és Colapinto bevetése mégis sok korai kritikát szült. Ő azonban az első hétvégéjén máris jó benyomást tett. Bár a Q1-ben volt egy hibája, ami miatt nem tudott bejutni a Q2-be, vasárnap már mindent jól csinált, és a 18. helyről a 12.-re kapaszkodott fel.

A Williams tehát látszólag jól döntött azzal, hogy a saját juniorprogramját helyezte előtérbe egy kívülről érkező, tapasztaltabb pilótával szemben, de ahogy érkeznek a csapat fejlesztései az autóra, lassan talán Colapintótól is elvárható lesz, hogy Albonhoz hasonlóan elcsípjen egy-egy pontot valamelyik futamon.

James Vowles csapatfőnököt erről a témáról kérdezték, és a szakember ugyan elismerte, hogy Colapinto számára Baku és Szingapúr is új helyszín lesz, de reméli, hogy a szimulátorban eltöltött rengeteg idő kifizetődik majd.

„Szerintem bizakodhatunk annak kapcsán, hogyan fog teljesíteni Bakuban, Szingapúrban és a fennmaradó helyszíneken. Az egyik nagy erőssége ugyanis az, hogy az elméleti dolgokat remekül ülteti át a valóságba” – nyilatkozta Vowles az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Ezt az alapján mondom, amit Silverstone-ban és a szimulátorban csinált, ami ugyan nem mindig korrelál, de nála nincs ezzel gond. Az alapján, amit láttam, szerintem teljesen rendben lesz. Itt azonban nem csak Bakuról van szó. Szingapúr komolyabb kihívás lesz. Ott sokkal kevesebb időd van pihenni a kanyarok között és a hőség is nagy.”

„Alapjában véve viszont minden helyszín kihívás lesz, de ezzel tisztában voltam, amikor leigazoltuk őt. Ez is része a csomagnak. Biztosan fejlődni fog a mostani énjéhez képest. Én erre számítok. Hiába nem ismeri tehát a pályát, mire eljutunk a futamig, már valamennyit mindenképpen előre fog lépni.”

A csapatvezető ettől függetlenül még „túl nagy elvárásnak” tartja a pontszerzést Colapintótól, és mivel a szezon későbbi részében még jönnek fejlesztéseik, ezért inkább az amerikai versenyeken számít majd jobb eredményekre.

„Egy része rajtunk is múlik. A megfelelő ütemben kell fejlesztenünk az autót, és jönnek még újítások, melyek segítenek majd a pontszerző helyek elérésében. Amikor pedig felkerül ez a csomag, akkor minden hátralévő futamon esélye lehet majd a pontszerzésre. Hogy a konkrét kérdésre is válaszoljak, Bakuban is van rá esélye, de ahhoz tökéletes hétvége kéne, ami most még túl nagy elvárás lenne vele szemben.”

„Látjuk, hogy jól haladunk, hiszen Zandvoortban maximum leszorítóerő, míg Monzában nulla leszorítóerő mellett is a legjobb tízben voltunk. Szóval sok okunk van arra, hogy optimisták legyünk az év fennmaradó része kapcsán.”

Colapinto számára egyelőre azonban csak az idei évre szól az F1-es bevetés, hiszen jövőre Carlos Sainz lesz az istálló pilótája, és Vowles vele kapcsolatban elmondta, hogy a spanyol csak egy része a sikerhez vezető útnak.