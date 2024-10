Colapinto: „Nagyon nehéz” lesz megszerezni az utolsó 2025-ös ülést

Ugyan az RB 2025-ös párosa sincs még megerősítve, azt már tudjuk, hogy az egyik autóban vélhetően Juki Cunoda vagy Liam Lawson fog ülni. Hogy kié lesz a másik, az nagyban függ attól, milyen sorsot szán a Red Bull Sergio Pereznek.

Ezt leszámítva azonban már csak a Saubernél van kiadó hely, jelöltekből pedig állítólag nincs hiány. Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto és Mick Schumacher is szerepel az istálló listáján, a remek teljesítménye révén pedig Colapintót is elkezdték emlegetni. James Vowles csapatvezető el is mondta, hogy megpróbálja beprotezsálni a Williams juniorját Nico Hülkenberg mellé.

A sikeresség esélye azonban még így is elég halovány, amivel az argentin fiatal is tisztában van. „Az az álmom, hogy a Forma–1-ben maradjak, ezért dolgozom” – mondta a The Fast and the Curious podcastben Colapinto.

„Most futamról futamra haladok. Kaptam egy nagyszerű lehetőséget, amelyet két kézzel ragadtam meg, a célom azonban az, hogy a mezőnyben maradjak. Az igazság az, hogy hosszú távra tervezek, ezért mindent beleadok, hogy mindenkinek megmutassam, mire vagyok képes és hogy megérdemlem a helyem az F1-ben.”

„Jelenleg jól teljesítek, szóval minden a megfelelő irányba halad. Ami azonban a fennmaradó helyeket illeti, most minden nagyon nehéznek tűnik. Nem gondolok most 2025-re, csak arra, hogy mit kell tennem a minél jobb 2024-es teljesítmény érdekében, hiszen jó eredményekkel kell zárnom az évet, aztán majd meglátjuk a folytatást. Majd decemberben, az idény végeztével lesz idő azon gondolkozni, mihez kezdek” – zárta a 21 éves pilóta.

Bottas persze nem adja könnyen a bőrét, és most éppen arról beszélt, az Audinak miért őt kéne választania a folytatásra.