Claire Williams: „Sokan akarhatják, hogy távozzak, de nem fogok!”

A Williams nagyon hirtelen zuhant a mélybe. A legendás brit alakulat, mely legutóbb 1997-ben nyert bajnokságot, még Jacques Villeneuve vezetésével, nehéz időket él meg a Forma-1-ben. Soha ezelőtt nem voltak ilyen gyengék, és kívülről még mindig nem látni a fényt az alagút végén.

A csapat továbbra is a leglassabb a mezőnyben, noha nem is oly rég még a konstruktőri 4. helyért küzdhettek. Jelenleg a pontszerzésért sem tudnak harcban lenni, és 1 egység áll a nevük mellett, amit Robert Kubica gyűjtött a kaotikus Német Nagydíjon az Alfa Romeók büntetésével.

Kubica hamarosan távozik, akinek a helyét minden bizonnyal Nicholas Latifii fogja átvenni. A kanadai mögött nagyon sok pénz áll, és idén fontos tesztkilométereket tehetett meg a csapattal, mely valószínűleg ezen a héten, az évadzáró Abu Dhabi Nagydíjon erősíti meg az új párosát. Az újonc George Russell maradása pedig már korábban biztos volt.

A világbajnok alakulat nem adja fel, és hisznek abban, hogy újra a legjobbak között lehetnek. Ebben a pillanatban ezt nehéz elképzelni, de a következő év és 2021 választ adhat a kérdésekre. Williams lánya szerint a háttérben sok olyan dolog van, amit csak ők láthatnak, és hamarosan más lehet a helyzet.

„Megértem, hogy az emberek miért látják ezt az évet rosszabbnak, de a színfalak mögé már nem látnak be. Tavaly sok olyan dolgot nem láttam, amik már a küszöbön állnak. Idén a Williams egy teljesen más helyen van.” - hangsúlyozta Sir Frank Williams lánya a Guardian lapnak adott interjújában.

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing

„Tudom, hogy mi van úton, és hiszek is ebben. Tavaly nem igazán hittem benne.” - ismerte el Williams lánya, aki időről időre sok kritikát kap, amiért az irányítása alatt a csapat nagyon messze van a jó eredményektől, bár ez közel sem ilyen egyszerű.

„A változtatások, amiket korábban végrehajtottunk, sokkal jelentősebbek voltak. Nagy változtatásokat hajtottunk végre a műveletekben, valamint van egy új tervezési osztályunk, és egy nagyszerű technikai menedzsmentünk is, akik az aerodinamikáért és a pályán történő műveletekért felelnek.”

„Sokkal jobb helyzetben vagyunk most. Az a munka, amit tavaly végeztünk az aerodinamika körül a filozófia megváltoztatásával, meg fog térülni. Nem adom fel, mert hiszek abban, amit csinálok. Nem hagyom, hogy bármi is megzavarjon ebben. Sokat tanultam magamról ebben a 2 évben. Megtanultam, hogy erősebb vagyok, mint azt valaha is gondoltam volna.”

Sir Frank Williams egy ideje már csak a háttérből figyeli az eseményeket, és nagyon kevés futamon van ott a csapattal. A legendás alapító és korábbi főnök azonban maximálisan támogatja a lányát, és azt, amit csinál. Ez pedig rendkívül fontos Claire Williams számára.

„Az édesapám valójában támogatóbb, mint valaha. Látta azt az oldalamat, amire talán nem is számított, hogy létezik. Nem könnyű, de nem adtam fel. Biztos vagyok benne, hogy csomó ember szeretné, ha elmennék, de nem fogom ezt megtenni! Az édesapám értékeli a kitartást, mert ő soha nem adná fel. A Williamsnél nem adjuk fel. Ez nincs benne a természetünkben.” - zárta le a 43 esztendős csapatfőnök.

