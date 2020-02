Claire Williams: Idén versenyezni akarunk!

Az első kérdésünk az volt, hogy az autó úgy viselkedik-e, ahogyan azt remélték.

„Mi is egy tanulási fázison megyünk keresztül, mint mindenki más. Nagyon átfogó a programunk, és minden a terv szerint halad. Tegnap volt egy kisebb hibánk, ami miatt kevesebb kört tettünk meg, de a szerdai nap nagyon jó volt.”

„A pilótákkal beszélve, ők is azt jelzik vissza, hogy az autó sokkal kiegyensúlyozottabb, és sokkal stabilabb a pályán, mint az előző évi. Szerintem jól állunk, de még mindig rengeteg felkészülési munka vár ránk Melbourne előtt.”

Claire Williams elárulta a hiba okát is, ami egy apró elektronikai szenzorhiba volt.

„Egy apró szenzorhibánk volt, az egyik érzékelő a padlólemezen nem működött megfelelően, ezért meg kellett bontanunk az egész padlólemezt, hogy rendesen vissza tudjuk kapcsolni.”

Csak óvatosan becsülte meg hol tartanak, annak ellenére, hogy már most felülmúlták a tavalyi időmerős körüket.

„Még túl korai megmondani, hogy ki hol tart, mindenki a saját programját teljesíti, de határozottan mondom, hogy egy lépést biztosan megtettünk előre, de Melbourne-ig nem fogjuk tudni, hol állunk igazán az erősorrendben.”

Claire Williams meghatározta a Williams céljait is az idei évre.

„Fejlődést kell elérnünk. Mindig is ezt mondtuk, tavaly is, és idén is ez a célunk. Még mindig az újjáépítés szakaszában vagyunk. Az elmúlt 12 hónapban mindenki, aki Groove-ban dolgozik egy nagy változáson ment át, és most ezeknek a változásoknak az eredményeit szeretnénk látni.”

„2018 óta megváltozott a vállalkozásunk, a vállalati struktúrától kezdve a elveinkig. Az, hogyan építjük az autónkat nagyon megváltozott 2018-hoz képest. Folyamatosan tanulnunk kell, és demonstrálni azt, hogy megtanultuk a leckéket.”

„Nagyon örülök annak, hogy a változások mindenkiből a legjobbat hozzák ki a csapaton belül, és már pár jutalmát látjuk a befektetéseinknek, de még hosszú út áll előttünk, hogy a Williams ott legyen ismét, ahol akarjuk.”

„Versenyezni akarunk végre, mert azért vagyunk az F1-ben. Ez a Willaims létezésének az alapja, nem azért vagyunk itt, hogy bármi mást csináljunk. Imádunk versenyezni, de tavaly egyszerűen nem versenyeztünk senkivel.”

„Robert és George elvoltak egymással, de idén úgy akarunk minden versenyre érkezni, hogy reális esélyünk van a Q2-be jutásra. A versenyeken pedig úgy harcolni a helyekért, hogy az visszahozza a büszkeségünket, és, hogy George és Nicholas a többi középcsapattal küzdhessen.”

George Russell első lépései a nemrég bemutatott F1-es Williamsszel, ami sokkal hamarabb elkészült, mint az elődje. A legendás brit csapat mindent megtesz azért, hogy elmozduljon a rajtrács végéről.