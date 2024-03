Christian Hornert felmentették: Mi a következő lépés?

A meg nem nevezett vádak miatt egy női alkalmazott által a média kereszttüzébe tolták a karrierjét és Forma-1-es jövőjét menteni igyekvő Hornert és bár megmaradt a szerepében – az RB20 bemutatóján és a múlt heti teszten is végezte a dolgát – testbeszédéből egyértelmű volt, hogy a történtek megviselték.

A hipermagabiztos, a paddockban pattogó figura helyett Horner fáradnak és leszívottnak tűnt a több mint egy hónappal ezelőtt indult vizsgálat közepette és bár nyugodtabban aludhat a Red Bull szerdai, a felmentését megerősítő közleménye után, az elmúlt hetek történései körül most is számos kérdés lebeg.

A pletykamalmok vadul őröltek azt illetően, pontosan mit tett Horner, a paddockban számos, akár egymásnak ellentmondó hír terjedt róla, de forrásaink erősen tagadták az egyes lapokban megjelent legextrémebb feltételezéseket – és vélhetően az ügyvédek is vadul nyálazzák át a különböző cikkeket most, hogy Hornert tisztázták.

Egy ilyen belső vizsgálat körülményei a céges korlátozások miatt egyáltalán nem tiszták és talán sosem tudjuk meg az igazat. Ahogy a Red Bull szerdai közleménye fogalmazott: „A nyomozati jelentés titkos és az érintett felek, valamint a nyomozásban segítő harmadik felek személyes információját tartalmazza, ezért az ő tiszteletükből további kommentárt nem fűzünk az ügyhöz. A Red Bull a jövőben is a legmagasabb munkahelyi standardeket igyekszik nyújtani.”

Hogy Horner hajlandó lesz-e több részletet elárulni, vagy sem, ez még kérdéses, de vélhetően nem fog sokat mondani, amikor csütörtökön a paddockba érkezik Bahreinben. Az anyavállalat is igyekezne inkább a pályán történtekre helyezni a hangsúlyt a vizsgálat helyett.

Ami azonban a legérdekfeszítőbb, hogy milyen nyilvánvalóvá vált, mennyien szerették volna a helyzetet kihasználni, hogy elmozdítsák Hornert. A többi csapat Red Bull elleni áskálódása az elmúlt hetekben a legtöbb szereplő szerint normális a Forma-1 „erősebb kutya”-világában. Ahogy Max Verstappen mondta: „Mindig ez a taktika az F1-ben, mindig használják. Nem is feltétlenül csak ebben a történetben, de mindig voltak ilyenek és ez tipikus az F1-ben. Száz százalékig tipikus F1.”

Az is figyelemre érdemes rejtély, hogy a Red Bull globális vállalati szervezetéből ki játszott szerepet az ügyben és ki nem – a thai többségi tulajdonosoktól az osztrák anyacégen és Helmut Markón át Verstappenig. Voltak belső ellentétek arról, hogy merre kéne haladnia a csapatnak? Valaki belülről próbált az ügy kirobbantásával változást elérni? Személyes vendettáról lenne szó?

Ezt csak azok tudhatják pontosan, akik nyakig benne voltak az ügyben és ahogy a panasz részletei is ködösek, itt is nehéz kiigazodni azon, mi lehet az igazság és mi vad pletyka. A politikából tudjuk azonban, hogy az ellenfelek akkor fedik fel lapjaikat, amikor a vezető gyengének tűnik – azonban ha ez nem jön be nekik, akkor nagyon nehéz helyzetben találhatják magukat.

További kérdés, hogy a vizsgálat milyen helyen hagyja Hornert a Red Bull Forma-1-es csapatánál. Bár az elmúlt hetekben a helyzet részben megkeserítette az életét, az, hogy akár távozhat is, mindenkit elgondolkodtathatott a szervezetnél arról, milyen hatása van a csapatra és arról, hogy nehéz lenne elképzelni bárkit is a helyén.

Ugyanis bár a Ford levele a Red Bullnak az ügy mielőbbi lezárására sokaknak úgy tűnhetett, hogy a partner egyáltalán nem elégedett a dologgal, igazából ugyanaz volt a véleményük, mint Hornernek, aki semmi mást nem akart, mint lezárni ezt az egészet és menni a dolgára.

Értesüléseink szerint a színfalak mögött Hornert magánszemélyként a csapat partnereitől és alkalmazottjaitól csak biztató szavak érték, sőt, a héten a Milton Keynes-i gyárban egy eligazításon az ottani személyzet is támogatásáról biztosította.

„Nagyon egységesek vagyunk. Dietrich halála óta is mindig óriási támogatást kapunk a részvényesektől. Hihetetlenül támogatóak a részvényesek, és látható, hogy mekkora befektetés az F1-es jövő kapcsán a Red Bull Powertrains” – fogalmazott a csapatfőnök.

Egy dolog azonban bizonyos: A Hornerben tomboló versenyszellemet ismerve, minden ellenére, ami keresztülment, nem fogja hagyni, hogy a helyzet a saját vagy a csapata figyelmét elterelje a munkájuktól és ezzel esélyt adjon a riválisoknak, akik szerették volna kihasználni a zűrzavart, ezt pedig a legjobban úgy tehetik meg, ha eltiporják az ellenfeleket a hétvégi Bahreini Nagydíjon.

Leclerc mindeközben aggódva figyelte, hogy a Red Bull a teszteken "nem végzett versenyszimulációt."