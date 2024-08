Christian Horner meglepő duót nevezett meg a Red Bull F1-es történetének legerősebb párosának

A Red Bull Racing színeiben az évek folyamán olyan pilóták fordultak meg, mint Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, David Coulthard, Mark Webber és Sergio Perez, arról pedig sokáig lehetne vitatkozni, hogy melyik volt a legerősebb felállása az energiaitalos márkának.

Ezzel a témával kapcsolatosan az osztrák istálló csapatfőnöke, Christian Horner is megszólalt 2023-ban, ez a kijelentése viszont csak most került felszínre, hiszen nemrég jelent meg a Disney+ dokumentumfilmje, a „Checo Perez: Never Give Up”. A filmben Horner így fogalmazott a Verstappen-Perez felállás kapcsán:

„Valószínűleg ez a Red Bull Racing történetének legerősebb párosa” – mondta a brit szakember, a kijelentés pedig nem igazán öregedett jól annak fényében, hogy másfél héttel ezelőtt még meetinget tartottak arról, hogy megtartsák-e egyáltalán Perezt, de úgy döntöttek, kitartanak a mexikói mellett.

Azt azonban nem tudni, meddig fog tartani a bizalom az irányába, a léc pedig magasan lesz: Horner szerint olyan pályák jönnek, amelyek fekszenek Pereznek, így jó eredményeket vár a vezetőség Pereztől.

