Chase Carey: Az F1-es versenyhétvégék minősége fontosabb, mint a mennyiségük

2020-ban először látogat a száguldó cirkusz mezőnye Vietnamba, Hollandiába pedig 1985 után tér vissza a Forma-1, ezzel ismét rekordhosszúságú szezon elé nézünk 22 futammal. 2021-től kezdődően pedig az új szabályok lehetővé teszik, hogy akár 25 futamot is rendezzek egy szezonban, ennek ellenére Chase Carey hisz abban, hogy a versenyhétvégék száma nem annyira fontos, mint hogy minőségi élményt nyújtsanak a futamok a szurkolóknak.

Látva az intenzív versenynaptár bővítést, talán meglepőnek tűnik ez a kijelentés, de a 2010- es évek mindenhova viszünk egy Herman Tilke pályát tendenciája után felüdülőnek hathat az olyan pályák visszatérése, mint Zandvoort vagy Paul Ricard.

„A versenyhétvégék továbbra is legalább 3 naposak lesznek, - ez szerves része a Forma-1 identitásának” – fogalmazott Chase Carey. „A csütörtöki PR-programok egy részének elutasításával lehetőségünk nyílik a hétvégék menetrendjének optimalizálására, ezáltal képesek leszünk akár 25 futamot tartani egy évben”. –zárta gondolatait az F1 első embere.

Korábban több pilóta is kifejezte aggodalmait a túlságosan hosszú szezonok iránt, Max Verstappen szerint a saját, és a csapat többi tagjának magánéletét is csorbítja már a 2020-as versenynaptár is. A mclarenes Carlos Sainz Jr. is a további bővítések ellen volt, szerinte a rövidebb versenyhétvégék nem kompenzálják az évi 22-25 futamot.

„Az ázsiai futamok számának növekedésével együtt fejlődik a mi sportunk is, de fontos továbbra is minél több piacon részt vennünk, ezért további terjeszkedést tervezünk – remek lenne, ha egy afrikai helyszínnel is bővülne a naptár” – mondta Carey.

Korábban jelentek meg pletykák arról, hogy a Liberty Média már tárgyalásokat folytat egy Dél-Afrikai futamról Kylamiban, sőt, még Marokkó is bejelentkezett az afrikai futamért, ezt Sean Bratches kereskedelmi igazgató árulta el még májusban. A terjeszkedés jelenlegi tempóját figyelembe véve pedig nem lenne meglepő, ha rövidesen ismét Afrikába látogatna az F1 mezőnye.

