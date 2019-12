Charlie Whiting is szerepet játszott az F1-es döntött kanyar létrejöttében

Hosszú kihagyás után 2020-ban fog visszatérni az F1-es naptárba Zandvoort, amelynek egyik különlegessége az lesz, hogy az utolsó kanyar döntött, hogy ezzel is növeljék az előzés esélyét az egyenes végén.

Az Arie Luyendyk-kanyar 32 százalékos meredekségű, ami 18 foknak fel meg, vagyis meredekebb lesz, mint az indianapolisi döntött kanyar.

Erik Weijers, a Holland Nagydíj operációs igazgatója hétfőn elárulta, hogy a márciusban elhunyt F1-es versenyigazgató, Charlie Whiting inspirálta a döntött kanyar ötletét, miután szeptemberben meglátogatta a pályát.

„Charlie nagyon lelkesedett a pálya formája, a kavicságyak és a rövid bokszutca iránt. A Luyendyk-kanyar mellé közvetlenül az ő javaslatára helyeztünk el egy falat. Erre azért volt szükség, mert minél távolabb van a fal a pályától, annál nagyobb lesz a becsapódás szöge és ereje.”

„A látogatása utáni napon visszamentünk, és azt kérdeztük magunktól, miért ne csinálhatnánk döntött részt a pályára? Ez összhangban lenne Arie-val is, az amerikai gyökerei miatt. Ezt az ötletünket pedig megosztottuk a FOM-mal is. Ők is lelkesek voltak, így indult el a dolog.”

Weijers azt is elmondta, más ötleteket is számításba vettek az előzések elősegítésére, mielőtt a döntött kanyar szóba jött volna.

„Igazából ez már 2017 januárjában elkezdődött, amikor a FOM először nézte meg a létesítményeket és a pályát. Le voltak nyűgözve az „old school” pálya miatt. Elmondtuk nekik, hogy nem sokat tudunk változtatni a pályán. Nem csinálhatjuk egyszerűen 200 méterrel hosszabbra.”

„Aztán a FOM technikai embereinek előadtuk, hogyan tehetnénk Zandvoortot szexivé és olyanná, hogy előzni is lehessen rajta. Az első ötlet az volt, hogy élesebbé tesszük a 13-as kanyart, vagy beillesztünk egy sikánt, hogy a versenyzők teljesen kigyorsíthassanak az 1-es kanyar felé, és hamar nyithassák a DRS-t.”

