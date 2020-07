Charles Leclerc Vs. Carlos Sainz: számokban a két F1-es karrier - ki a jobb?

Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. hamarosan csapattársak lesznek. A Ferrari először Sebastian Vettel távozását jelentette be. A négyszeres világbajnok 6 év után távozik, és 2021-től a McLaren spanyol versenyezője veszi át a helyét.

Ez Leclerc és Sainz számára is egy izgalmas időszak lesz, de ha a számokat és a tényeket nézzük, akkor a McLaren pilótája áll a nagyobb kihívás előtt. Egyrészt a monacói már egy négyszeres világbajnok mellett is bizonyított, másrészt mire megérkezik Carlos, 2 szezont teljesíthetett a Ferrarival.

Érdekes megnézni, hogy a fiatalabb Leclerc milyen számokat tudhat a neve mellett Sainz-hoz képest, aki a Red Bullnál soha nem kapta meg a lehetőséget arra, hogy az élmezőnyben versenyezzen, és az első dobogóját csak tavaly gyűjthette be.

Sainz ugyanakkor sokkal nagyobb F1-es tapasztalattal rendelkezik, mint Leclerc. Carlos 2015-ben mutatkozhatott be az F1-ben. Ezen időszak alatt a Toro Rossónak, a Renault-nak és a McLarennek is vezethetett, így három egymástól nagyon különböző struktúrát is láthatott működés közben.

Leclerc előnye lehet, hogy a Ferrari köré építheti a projektet Vettel távozásával. Ha azonban Sainz rögtön képes lesz tempót menni Maranellóban, talán nem húznak egy olyan éles sorrendet a pilóták között, mint a régi időkben Alonso, vagy Schumacher esetében.

Alább Leclerc és Sainz statisztikai mutatóit nézhetjük meg közelebbről. Ezek ugyan csak számok, azt mindenképpen bizonyítják, hogy a két versenyző egymástól eltérő lehetőségeket kapott az eddigi karrierje során. Sokkal érdekesebb lesz látni, hogy mire mennek egymással 2021-től.

Statisztikák Leclerc (22 éves) Sainz (25 éves) Nagydíjak 45 105 Szezonok 2 5 Győzelmek 2 0 Rajtelsőségek 7 0 Leggyorsabb körök 4 1 Dobogós helyezések 11 1 Kiesések 10 25 Pontok 321 282 Élen eltöltött körök 246 0

