Charles Leclerc szenzációs győzelmet aratott az Olasz Nagydíjon a McLarenek előtt, Verstappen a top 5-ön kívül!

A Forma-1-es Olasz Nagydíjon a két McLaren rajtolhatott az élről Norris, Piastri sorrendben, a második sort pedig Russell és Leclerc foglalhatta el. A 30. születésnapját ma ünneplő Sainz az ötödik, Hamilton a hatodik pozícióból rajtolt.

A negyedik sorban a két Red Bull várta a lámpák kialvását Verstappen, Perez sorrendben, a top 10-et Albon és Hülkenberg várta, Alonso és Ricciardo pedig a hatodik rajtsort foglalta el.

Az első 10-ből mindenki a közepes gumikon indult, leszámítva a két Red Bullt, akik a kemény keverékre voksoltak. A futam előtt az FIA 40 százalékos eséllyel várt esőt, de a rajtnál még meleg, napos idő, 34 fokos levegő- és 52 fokos pályahőmérséklettel rajtolt a mezőny.

Ezúttal Norris jól kapta el a rajtot, viszont így is csak szűk fél körön keresztül tudott az élen maradni, ugyanis Piastri egy rendkívül agresszív manőverrel megelőzte, így nemcsak az ausztrál, hanem Leclerc is el tudott menni mellette a lendületvesztés miatt.

Russell pedig a 3. helyről indulva kis híján eltalálta Piastrit az 1-es kanyar féktávjánál, de elkapta a kormányát, ennek eredményeképpen viszont a hetedik helyre csúszott vissza. Ricciardo és Hülkenberg ütközött az első körben, amit elkezdtek vizsgálni, a németnek pedig ki is kellett cserélni az orrkúpját, miután eltalálta Cunoda kocsijának oldalát. Az ütközés következtében a japán kiesett, a két incidensből pedig az egyikért Ricciardo 5, a másikért Hülkenberg kapott 10 másodperces büntetést.

A futam elején így Piastri, Leclerc, Norris, Sainz, Hamilton, Verstappen, Russell, Perez, Albon, Alonso volt a sorrend, Ricciardo a 11., Magnussen a 12. helyen jött, és viszonylag együtt maradt a mezőny eleje.

A 10. körben Leclerc, a 11. körben Piastri futotta meg a leggyorsabb kört, a McLaren-pilóta előnye pedig 1,5 másodpercre nőtt, Perez pedig megelőzte a sérült autóval versenyző Russellt és feljött a hetedik pozícióba. Russell reagált is kijött egy új első szárnyért egy szett kemény gumit is kapott.

Az élmezőnyből Norris teljesítette az első tervezett kiállást, hogy alávágjanak Leclerc-nek, tehát már a 15. körben kijött a brit pilóta. Közvetlenül Ocon mögé jött vissza, akit gyorsan meg tudott előzni.

Egy körrel később Leclerc és Hamilton is kijött a bokszba, Norris pedig az erős kivezető körének köszönhetően átugrotta Leclerc-t, méghozzá 2 másodperces előnyre tett szert a McLaren versenyzője.

A 17. körben Piastri is megkapta a friss kemény keveréket, és szűk 2 másodperccel Norris elé jött vissza, Leclerc pedig arra panaszkodott a rádióban, hogy miért álltak ki, ha Norris eléjük tudott vágni. Sainz már stratégiát választott, kint maradt, és szóvá is tette, hogy a többiek szenvedni fognak így a gumikkal.

Ricciardo további 10 másodperces büntetést kapott, amiért nem megfelelően töltötték le az időbüntetésüket – az egyik szerelő túl korán ért hozzá a kocsihoz, így pedig az ausztrál minden bizonnyal búcsút inthetett a pontszerzés reményének.

Leclerc a 19. körben megfutotta a leggyorsabb kört és támadóközelségbe ért Norrishoz képest, Sainz pedig a 20. körben állt ki a bokszba és közvetlenül Hamilton elé, de messze Leclerc mögé jött vissza.

Magnussen és Gasly összeérését is elkezdték vizsgálni a stewardok, és végül a dánnak osztottak ki egy 10 másodperces büntetést az ütközés okozása miatt. Verstappent a 22. körben hívta ki a Red Bull, a kerékcseréje 6,2 másodperces volt, így csak Ocon mögé, de Russell elé jött vissza.

Norris azt a rádióüzenetet kapta a McLarentől, hogy szabadon versenyezhet Piastrival, azonban a „papaya szabályok” szerint – a csapatfőnök Stella a futam előtt elmondta, ez annyit jelent, hogy fokozott figyelemmel kell lenniük egymásra.

Perez a 23. körben jött ki, és miután mindkét Red Bull és Russell is megelőzte Ocont, az állás Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Hamilton, Verstappen, Perez, Russell, Ocon, Alonso volt, az Alpine-pilóta viszont még nem volt kint a bokszban.

Piastri nagyon kemény tempóra kapcsolt, egymás után kétszer futotta meg a leggyorsabb kört és 2 másodperc felé növelte az előnyét Norris előtt, a brit versenyzőt pedig 1,6 másodperces távolságra követte Leclerc – Sainz már nagyon messze volt a top 3-tól.

Norris a 31. körben nagyot hibázott, így nem elég, hogy Piastri 5 másodpercre elnyúlt tőle, hanem Leclerc is megérkezett rá. Russell Perezt próbálta megelőzni a hetedik helyért, de a mexikói nagyon keményen védte a pozícióját.

A 33. körben Norris ki is jött a bokszba, annyira elhasználta a bal elsőjét, a cseréje sem sikerült túl jól, és a hatodik helyre, Verstappen és Perez közé jött vissza a pályára. Egy körrel később Russell is jött, és az ő kiállása is lassúra sikeredett.

Norris megfutotta a leggyorsabb kört és elkezdett közeledni Verstappenhez, Piastri pedig jó tempót diktált, és már 5,7 másodperccel vezetett Leclerc előtt. A 36. körben Perez és Alonso is kijött a bokszba, a mexikói Russell előtt tudott maradni 1,5 másodperccel.

Hamilton a 38. körben állt ki a bokszba, amikor Norris már csak 1 másodpercre volt Verstappentől. Hamilton a hatodik helyre jött vissza, a senki földjére, hiszen Norristól messze volt, és Perezt éppen megelőző Russelltől is.

15 körrel a leintés előtt Piastri is kint járt a bokszban egy szett keményért, így átmenetileg a Ferrari vette át az első két pozíciót – az ausztrál a harmadik helyre, szűk 2 másodperccel Verstappen elé jött vissza.

Norris elkezdte keményen támadni Verstappent, és egy kör után sikerrel is járt, így a McLaren versenyzője feljött a negyedik helyre, de mindeközben körülbelül 2 másodpercet bukott Piastrihoz képest.

Az előzés után be is jött a második kiállására Verstappen, aki a két Mercedes közé jött vissza, szintén a senki földjére, ugyanis Hamilton messze előtte, Russell messze mögötte állt. A két Ferrari pedig megpróbálkozott az egykiállásos stratégiával, a két McLaren pedig közeledett hozzájuk.

Amikor még 10 kör volt hátra, Piastri DRS-távolságon belül ért Sainzhoz képest, Verstappen pedig a közepes gumikon megfutotta a leggyorsabb kört. Piastrinak egy körre volt szüksége Sainz megelőzéséhez, a spanyol viszont nyert 1 másodpercet és 1 kört Leclerc-nek – a monacói előnye 8 körrel a leintés előtt 11,5 másodperc volt.

Leclerc-nek egy beállításváltoztatást javasoltak, ő viszont nemet mondott, és azt mondta, ne kérjék meg többször, ha nem csinál valamit. Norris eközben megelőzte Sainzot és feljött a harmadik helyre.

Leclerc előnye folyamatosan fogyott, azonban úgy tűnt, Piastri nem tud elég jó tempót diktálni ahhoz, hogy a futam végéig utolérje, sőt meg is előzze a monacói versenyzőt. 3 körrel a leintés előtt még mindig 7 másodperc volt Leclerc előnye.

Leclerc meg is tudta tartani a vezetést, és 2,6 másodperces előnnyel győzött Piastri előtt, Noris harmadik, Sainz negyedik lett, majd Hamilton és Verstappen következett. Russell a hetedik helyen ért célba, és pontot szerzett még Perez, Magnussen és Albon - utóbbi két versenyző szintén egy kiállást teljesített. A leggyorsabb kört Norris futotta meg az utolsó körben.

A Forma-1-es szezon két hét múlva Bakuban folytatódik, három hét múlva pedig Szingapúrba látogat a mezőny. Az idényből még 8 forduló van hátra, Verstappen előnye a pontversenyben 62 pont Norris előtt. A Red Bull továbbra is vezet a konstruktőrök között, de csak 8 pont az előnyük a McLaren előtt, és a Ferrari is egyre közelebb.