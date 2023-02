Charles Leclerc őszintén reagált a mercedeses pletykára

Az utóbbi időben több pletyka is felmerült azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán nem biztos, hogy Charles Leclerc a szerződése 2024-es lejárta után is a Ferrari csapatánál marad, többek között az F1-es újságíró Peter Windsor is arról írt, hogy a Mercedeshez igazolhat a monacói.

Nemrég Leclerc-t arról kérdezték, hogy hogy áll az új ferraris szerződésével kapcsolatos tárgyalás, erre pedig azzal válaszolt, hogy nem kell sietnie, és hogy nem tárgyal a Mercedesszel:

„Nem kell sietnünk vele. Tudom, amiatt aggódsz, hogy a Mercedeshez igazolhatok, viszont őszintén mondom, nem folynak tárgyalások. Jól érzem magam a Ferrarinál, és érződik, mennyire lelkesek az emberek.”

„Izgatott vagyok annak a gondolata miatt, hogy elérhetem az álmom és mindenki álmát, azaz nyerhetek a Ferrarival. Hétfőn indulok Bahreinbe, és már alig várom, hogy ott lehessek. Három napunk lesz arra, hogy együtt teszteljünk a riválisainkkal” – mondta Leclerc a Quotidiano Nazionalének.

A Forma-1-es szezon előtti tesztek csütörtök és szombat között kerülnek megrendezésre