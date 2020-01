Charles Leclerc a Monte Carlo Ralin, Jean Todt Albert Hercegnél vendégeskedett

Charles Leclerc-t, mint sok másik F1-es pilótát más technikai sportágak is érdeklik, de egyelőre a MotoGP jobban vonzza, mint a rali, amit korábban megerősített egy interjúban. „Szívesen kipróbálnám a MotoGP-t, de nem vagyok benne biztos, hogy a Ferrari beleegyezne ebbe. Nagyon szépen kell kérnem, de valamikor kipróbálnám. Nagyon kedvelem a motorbicikliket.”

„Hogy őszinte legyek, egyelőre annyira elkápráztat a Forma-1, hogy még a szünetben is versenyeznék, de valamikor biztosan ki szeretném próbálni magamat a raliban, mert teljesen másfajta verseny, mint az épített pályákon való körözés.”

Az idei Monte Carlo Ralit Thierry Neuville nyerte a Hyundai-al, aki először tudott diadalmaskodni a klaszzikus versenyen, mögötte a nemrég a Toyota gyári csapatához igazolt Sebastien Ogier mindössze 12.6 másodperccel volt lemaradva.

Nem csak a ralipályán történtek motorsporthoz kapcsolódó események a vasárnapi napon, ugyanis II. Albert Herceg a legmagasabb állami kitüntetéssel, a St. Charles rendjének lovagkeresztjével tüntette ki Jean Todtot.

„Igazán megtisztelő, hogy tagja lehetek a St. Charles lovagrendnek” – írta Twitter oldalára Jean Todt

Az FIA elnöke megtekintette Albert Herceg autógyűjteményét is, melyben különösen megérintette egy Peugeot 205 Turbo 16, amivel Ari Vatanen 1985-ben megnyerte a Monte-Carlo Ralit. 1982 és 1993 között Todt vezette a Peugeot gyári WRC csapatát, és közvetlenül is részt vett az autó fejlesztésében. Köszönhetően a WRC-ben elért csapatfőnöki sikereinek, közismertté vált tehetsége, és később ezért is kereste meg a Ferrari.

