Chandhok: Andretti csapata „fantasztikus” lenne az F1 számára

Michael Andretti egyértelművé tette az utóbbi időben, hogy szeretne belépni a Forma–1-be. Tavaly megpróbált többségi tulajdont vásárolni az Alfa Romeóban, de az üzlet végül az utolsó pillanatokban bukott meg.

Ezek után viszont nem adta fel a dolgot, és elhatározta, hogy inkább saját istállóval kíván megjelenni, és már az FIA-nak is jelezte szándékát, miközben állítólag a Renault-val is egyezkedik a motorpartnerség kérdéséről.

A potenciális érkezésének hírét vegyesen fogadta a többi csapat, hiszen Toto Wolff és Christian Horner is megjegyezte, hogy csak akkor lenne értelme egy új alakulat érkezésének, ha az értéket is ad a Forma–1-hez.

A Sky Sportsot képviselő Chandhok viszont nagyon is amellett van, hogy jót tenne a szériának egy újabb csapat, főleg egy amerikai, ha figyelembe vesszük, hogy az országban milyen komoly terjeszkedésbe kezdett az F1 az utóbbi időszakban.

„Michael egyértelművé tette szándékait: szeretne bekerülni a Forma–1-be. Én személy szerint fantasztikusnak tartanám, ha Michael Andretti és az Andretti Autosport megérkezne. A sport szempontjából ez egy remek név lenne” – mondta az indiai többek között a Motorsport holland kiadásának.

„Egy kicsit ismerem Michaelt és az édesapját, Mariót. Náluk senki sem rendelkezik nagyobb szenvedéllyel a motorsportok iránt. Emellett pedig az F1-nek is jó lenne egy másik amerikai istálló jelenléte.”

„Persze azt is tudom, hogy a belépéshez több akadályt is le kell küzdeni. A többi csapatnak is bele kell egyeznie, van egy 200 millió dolláros belépési díj és még sok egyéb másik akadály. Én viszont örömmel látnék több autót a rajtrácson.”

Andretti egyébként a 2024-es szezont tűzte ki céljául, de hogy valóban lesz-e lehetősége megérkezni, az sok mindenen múlik.

