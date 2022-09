Célkeresztben a Red Bull – tényleg megszeghették a költségvetési limitet

A Forma–1-ben a tavalyi évtől kezdve lépett életbe a költségsapka, melynek alap összegét 145 millió dollárban határozták meg, de ehhez még jöttek a sprintfutamok miatti extra pénzek, így összességében tavaly 148,6 millióból gazdálkodhatott mindenki.

A hírek szerint viszont egyesek ennél kicsivel többet költöttek. Úgy tudni, hogy a gyanú elsősorban két istállót érint. Közülük az egyik a már említett Red Bull, míg a másik csapat az Aston Martin lehet.

Az FIA most pedig bajban van. Muszáj lesz publikussá tenni az eredményeket, hiszen a költséglimit túllépése szabálysértésnek minősül, akárcsak egy technikai kihágás. Az eredményt állítólag már jó ideje közzé kellett volna tenniük, de a kettőből az egyik eset komoly földrengést indíthatna el.

A probléma pedig a következő. Az FIA nem rendelkezik egyértelműen meghatározott büntetésekkel abban az esetben, ha valaki átlépi a felső határt. Ez részben azért is van, mert nem akarták, hogy valaki szándékosan átlépje azt, miközben tudja, hogy nem fogják komolyabban büntetni érte.

Ha valaki maximum ötmillió dollárral lépi át a limitet, az még „kisebb szabálysértésnek” minősül a szabályok szerint. Lehet, hogy egyszerű pénzbüntetést kap az, aki ezt teszi. A gond csak az, hogy nehéz meghatározni, pontosan mire elég az az ötmillió dollár.

A szabályokat betartó nyolc alakulat persze erősen megkérdőjelezi ezt. A Mercedes és a Ferrari úgy véli, ötmillió dollárnyi fejlesztéssel a szezon során akár fél másodpercet is lehet gyorsulni. Eközben azok, akik ennél komolyabb összeggel lépik túl a limitet, pontlevonást is kaphatnak, ami pedig visszavetheti őket a bajnokságban is.

Vagy az is előfordulhat, hogy a túllépés összegét a következő évi költségvetésükből vonják le. Nem véletlen, hogy a Red Bull két legnagyobb ellenfele a háttérben már hangosan próbál tevékenykedni, mert nem akarják, hogy ebből az esetből precedens legyen.

A Ferrari és a Mercedes számításai szerint a bikások nemcsak tavaly, de idén is túlléptek a limiten. Ezért is fordulhat elő az, hogy a már régóta beharangozott könnyített karosszériájuk végül nem kerül bevetésre. Az anyagok és a gyártás költsége ugyanis csak akkor adódik hozzá a költségvetéshez, ha azt először vetik be élesben. Jelen esetben tehát csak a tervezési költségek tartoznak bele a büdzséjükbe.

Ha valóban kiderül, hogy a Red Bull már tavaly sem felelt meg a szabályoknak ezen a téren, akkor a Mercedes biztosan mérges lesz, figyelembe véve, hogy mi történt Abu Dhabiban. Ha emellett még kiderül, hogy az ellenfelük a túlköltekezés révén még extra technikai előnyhöz is jutott, abból egy újabb komoly botrány jöhet.

Végül pedig érdemes azt is hozzátenni, hogy a Ferrari egy másik lehetséges előny miatt aggódik. Az a csapat ugyanis, amelyik 2021-ben többet költött, az extra pénzt akár az idei autó fejlesztésére is fordíthatták.

Ez esetleg válasz is lehetne arra, hogy a Red Bull idei autója miért sikerült annyira jól annak ellenére is, hogy tavaly a legutolsó futamig fejlesztették az RB16B-t. Így tehát bárki, aki szabályt szeg a pénzügyek terén, dupla előnybe is kerülhet.

Mattia Binotto csapatfőnök már az év korábbi pontján is hangoztatta, hogy nem érti, a Red Bull hogyan képes folyamatosan fejleszteni a limit átlépése nélkül. Ők például Szingapúrba egy új padlólemezt akartak hozni, de végül lemondtak ennek bevetéséről pénzügyi okokból.

A Mercedes is emiatt nem igazán fejleszt már. Állítólag az utolsó komolyabb csomag Austinban érkezik meg az autójukra. A csapatok eközben persze teljes átláthatóságot várnak az FIA-tól, mivel a saját kiadásaikat ugyan tudják, de a többiekét legfeljebb hozzávetőlegesen kalkulálhatják.

Binotto korábbi kijelentésére egyébként Christian Horner azzal válaszolt, hogy más csapatok nem tudhatják, ők mennyit költenek a gyártásra és a különböző anyagokra. Az FIA-nak pedig elősre állítólag nem is szúrt szemet semmi a költségek kapcsán, de miután a riválisok a Red Bull felé kezdték fordítani a figyelmüket, ők is jobbnak látták újra vizsgálódni.

Az eredményekre elvileg jövő héten derülhet fény. Azt hallani, hogy mindkét szabályszegő csapat csak „kis mértékben vétkezett”. A konkurencia viszont attól is tart, hogy a botrány elkerülése érdekében igyekeznek szőnyeg alá söpörni az ügyet.

Az FIA ellenőrei egyébként júliusban ellátogathattak a Red Bullhoz, azóta pedig folynak a megbeszélések arról, hogy pontosan milyen költségeket kell figyelembe venni és milyeneket nem. A csapatok persze teljes átláthatóságot és komoly büntetéseket akarnak.

Emellett nem ártana, ha gyorsabban szerezne mindenki tudomást arról, mi történt az előző évben a költségek terén, mert ha csak a következő év októberében derül ki, hogy valaki már tavaly vétett a szabályok ellen, akkor az kétszeresen is előnybe kerül. Ha pedig nem történik komoly szankció, akkor mi értelme van magának a költségsapkának?

A tét pedig nem kicsi. A tavalyi egyéni bajnokságot ugyanis a Red Bull nyerte, a konstruktőriben másodikak lettek. Amennyiben azonban kiderül, hogy jelentősen túlköltekeztek, akkor annak komolyabb következményei is lehetnek.

Az aggódó csapatok akár bíróságra is vihetik az ügyet, de bármi is lenne ebből, a botrány szinte garantált. Most tehát kíváncsian várhatjuk, pontosan mit mond az FIA jelentése az ügyben, és ha valóban szabálysértés történt, akkor annak milyen következményei lesznek az érintettekre nézve.

