Carlos Sainzé a pole-pozíció az Amerikai Nagydíjon!

Carlos Sainz óriási körrel szerezte meg a 2022-es Amerikai Nagydíj pole-pozícióját, és nem csapattársának, Charles Leclerc-nek a 10 rajthelyes büntetése miatt indulhat majd az első rajtkockából, hanem önerőből győzte le a monacóit.

Sainz mellől a második helyről Max Verstappen rajtolhat majd, miután Leclerc-t a 12. helyre sorolja majd vissza a büntetése. Verstappen 92 ezredet kapott Sainztól, miután hiába autózta meg messze a legjobb második szektort, a harmadik szektorra elfogytak a gumijai.

Sergio Perez nem volt harcban a pole-pozícióért, ő is 5 helyes büntetést tölt majd le, de messze voltak a Mercedesek is, ahol Lewis Hamilton ismét legyőzte az időmérőn George Russellt. Kiváló időmérőt teljesített Lance Stroll, aki a 7. helyig repítette az Aston Martint, legyőzve Lando Norrist, Fernando Alonsót és Valtteri Bottast is. Vasárnap Leclerc és Perez büntetése miatt az 5. helyről rajtolhat majd.

Alex Albon ismét a maximumot hozta ki a Williamsből. A thai pilóta csak 27 ezreddel maradt le a Q3-ba jutásról. Sebastian Vettel első mért körét eltörölték, így egyetlen esélye volt a német pilótának arra, hogy bejusson a Q3-ba, ez azonban Stroll-lal ellentétben neki nem sikerült. Pierre Gasly az első kanyart egyszer sem tudta jól bevenni, és elképesztően dühös volt a csapatára, mivel a Japán Nagydíjon is hasonló problémával találkozott a lassú kanyarokban.

A Q2-ben az eltörölt köridők legnagyobb áldozata azonban Csou Kuan-jü volt. Valtteri Bottashoz hasonlóan ő is elég jó időt autózott a Q3-as szerepléshez, 20 ezredet adott Lando Norrisnak, azonban így csak a 14. helyet szerezte meg, és a büntetése miatt egészen a 19. helyig csúszik majd vissza. Juki Cunoda Gaslyhoz hasonlóan képtelen volt működésre bírni az AlphaTaurit, így csak a 15. volt a Q2 végén.

A 16. helyen a Q1 első kiesője Kevin Magnussen volt, aki 17 ezreddel kapott ki a Q2-be továbbjutó Alex Albontól. Magnussen autóját az első szabadedzésen Antonio Giovinazzi törte meg. Mögüle Daniel Ricciardo rajtol majd, akinek fékproblémái voltak az időmérőt megelőző harmadik szabadedzésen.

A Q1 meglepetés-kiesője Esteban Ocon volt, aki csak a 18. leggyorsabb időt autózta az időmérő első szakaszában. Érdekesség, hogy az Alpine legújabb padlólemezét csak Ocon használta, Alonso nem, így nehéz fejtörő elé állították magukat az Alpine mérnökei. A 19. helyet megszerző Mick Schumacher megforgott a legutolsó próbálkozásán, a mezőnyt pedig Nicholas Latifi zárja majd.