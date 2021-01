Idősebb Carlos Sainz: Én lettem az új Ferrari pilóta édesapja

Sainz 2020-ban remek szezont futott a McLarennel, a teljesítménye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a wokingi alakulat hosszú idő után újra a konstruktőri tabella első három helyezettje között végezzen. A spanyol most hasonló küldetéssel érkezik a Ferrarihoz, akik ebben az idényben magukhoz képest jelentősen alulteljesítettek.

Carlos Sainz Jr. édesapja úgy gondolja, hogy fia és Leclerc remek párosítást alkot a Ferrarinál, amely lehetőséget ad majd a maranellói gárdának, hogy újra az élmezőnyben harcolhasson.

„Minden nap beszélünk” – kezdte idősebb Carlos Sainz a FormulaPassion közleménye szerint. „Ugyanolyan büszke rám, mint amennyire én is büszke vagyok rá a Forma-1-es teljesítménye miatt. Most már sokkal híresebb nálam, én lettem az új Ferrari pilóta édesapja.”

Még több F1 hír: A Ferrari és Sainz extra teszttel készülhet januárban?

Maga idősebb Sainz is autóversenyzésből keresi a kenyerét, sikeres raliversenyzőként tartják számon, aki többek között arra is esélyes, hogy újra a Dakar-rali élén végezzen több korábbi sikerét követően. A spanyol azt is elárulta, hogy fia hatalmas motivációval érkezik a Ferrarihoz.

„Amikor kiderült, hogy megvan az aláírás, partit csaptunk, hiszen ilyen nem fordul elő minden nap, a fiam a hetedik mennyországban volt. Nagyon motiváltnak látom, de egyben készen is áll” – tette hozzá Carlos Sainz édesapja.

„Ő és Charles két fiatal tehetség, akik nagyon gyorsak, és intelligensek ahhoz, hogy egymást segítve újra felemeljék a vörösöket. Biztos vagyok benne, hogy jó lesz a kapcsolata a csapattársával” – zárta a gondolatait a többszörös Dakar-győzte.