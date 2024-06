Carlos Sainz reagált a Williams nyílt közeledésére

A spanyol jelenleg a Williams és a Sauber/Audi jövő évi ajánlatait mérlegeli, mindkét csapatnál egyértelmű, hogy ő az első számú célpontjuk egy 2025-ös szerződéssel kapcsolatban.

Bár a Sauber ajánlata már egy ideje áll, a Williams az elmúlt hetekben egyre keményebben próbálta meggyőzni Sainzot arról, hogy elég jó csomagot tud neki nyújtani. Sainz tisztában van azzal, hogy a csapatfőnök Vowles mennyire eltökélt a megszerzésében, de azt mondja, hogy a nyílt közeledés nem fogja siettetni a döntést.

„Nyilvánvalóan nagyra értékelem James érdeklődését és a kedves szavakat, amelyeket mindig is felém intézett. Ugyanez elmondható arról, hogy én is így érzek iránta és a csapata iránt. De a helyzet az, hogy még nem döntöttem el, hova megyek jövőre, mert ahogy a minapi sajtótájékoztatón is mondtam, túlságosan fókuszált vagyok.”

„Jelenleg túlságosan is azokra a hétvégékre koncentrálok, amiket csinálunk. Hétvégéről hétvégére dobogós helyezésekért vagy győzelmekért küzdök. Szóval nagyon nehéz a jövőre gondolni, amikor folyamatosan ilyen fontos hétvégék következnek.”

„Szükségem lesz egy kis időre, hogy leüljek a menedzsmentemmel, magammal, elbeszélgessek magammal, és aztán eldöntsem, merre akarok menni. De jelenleg még semmi sincs eldöntve.”

Arra a kérdésre, hogy tud-e várni a nyári szünetig, vagy szeretné, ha addig rendeződnének a dolgok, Sainz azt mondta: „Nem tudom. Nem tudom, hogy tudok-e várni, vagy a döntés hamarabb megszületik. Őszintén szólva nem tudom ebben a pillanatban.”

A Motorsport.com a Monacói Nagydíjon fedte fel, hogy a Williams előrehaladott tárgyalásokat folytat Sainzcal, hogy a jövő évre Alex Albon csapattársaként a csapathoz csábítsa.

És bár az alakulat jelenleg nem a dobogós helyezésekért küzd, a csapat úgy gondolja, hogy olyan környezetet tud Sainznak biztosítani, amelyben fejlődhet. A Sky F1-nek nyilatkozva Vowles elmondta, hogy Sainznak miért kellene csatlakoznia a Williamshez:

„Megvan az oka annak, hogy miért vagyok itt: A Williams már nem ugyanaz a Williams, mint három évvel ezelőtt. És az a tény, hogy egyáltalán tárgyalunk Carlosszal, azt mutatja, hogy megváltoztattuk a hozzáállásunkat.”

„Két világklasszis versenyzőt szeretnénk, akik a jövőben az istállónk részei lesznek. Azt akarjuk, hogy a világ rájöjjön, hogy itt vagyunk és komolyan gondoljuk. Befektetjük, ami ahhoz kell, hogy újra az élre kerüljünk.”

„2026-ban az egyik legjobb erőforrás, ha nem a legjobb erőforrás érkezik az autónkba. Remélem, hamarosan bejelentjük, de körülbelül 30 hihetetlen ember csatlakozik a szervezetünkhöz más csapatoktól, akiket az elmúlt 12 hónapban gyűjtöttünk össze. A világ változik.”

„És egy olyan ember, mint Carlos, nagyon fontos szerepet játszik ebben a tekintetben, ha azt nézzük, hogy hol tartunk. Persze a különbség az, hogy ő maga dönti el, hogy ide akar-e jönni vagy sem. És a döntés az övé.”

