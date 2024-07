Carlos Sainz reagált a Williams-csapatfőnök magabiztos nyilatkozatára

Továbbra is Carlos Sainz Jr. az F1-es pilótapiac lekelendőbb versenyzője, akinek a hírek szerint a Sauber/Audi, az Alpine és a Williams is opciót jelent, azonban a spanyol reménykedik abban, hogy a Mercedesnél vagy a Red Bullnál ülést szerezhet.

A Belga Nagydíj hétvégéjén a német F1-Insider.com arról írt, hogy Sainz a Williams mellett döntött, miután a grove-i istálló engedélyezett egy olyan záradékot a szerződésben, mely szerint ha a Mercedesnél vagy a Red Bullnál felszabadul egy hely, akkor a spanyol pilóta távozhat.

Ezt a hírt azóta sem erősítették meg hivatalosan, viszont a Williams csapatfőnöke, James Vowles azt nyilatkozta, jó esélyük van arra, hogy náluk folytassa a pályafutását Sainz. Erre a spanyol versenyző is reagált:

„Azt gondolom, hogy a Williams mindig is jó állapotban volt, ahogy a többi csapat is. Mert, mint azt ti is tudjátok, nem arról van szó, hogy korlátozottak lennének a lehetőségeim. Majd meglátjuk.”

„James nagyon hangoztatta, hogy a Williamsnél akar engem látni, és mint tudjátok, én is nagy rajongója vagyok Jamesnek, a munkamoráljának, és annak, ahogyan a csapatot előreviszi.”

„Szóval nem titok, hogy nagyon jól jövök ki Jamesszel, és hogy optimista-e vagy sem engem illetően, azt megtartom magamnak” – fogalmazott a spanyol a Motorsport Week szerint.

És míg a Williams-főnök arra utalt, reméli, hogy már a nyári leállás előtt bejelenthetik, hogy ki lesz Albon csapattársa jövőre, addig Sainz azt mondta, ő azt várja, hogy ne kelljen a jövőjére vonatkozó kérdésekre válaszolnia, és sejtelmesen zárta az interjút:

„Azt várom, hogy nyári szünetre menjek, és három hétig ne kelljen ezt a kérdést hallgatnom! Mert az elmúlt hat hónapban szinte minden nap hallottam, és ez eljut egy olyan pontra, hogy ha nem mondok semmit, akkor az olyan, mintha nem mondanék nektek semmit a dologról.”

„Ami a gondolkodásomat illeti, elég nyugodt vagyok. Tudom, hogy mit akarok, és hogy miért várok” – tette hozzá.

Eközben Verstappen is megszólalt Perezről, míg Marko szerint 2-3 jelölt van Perez helyére, Ricciardo pedig egy elavult modell.