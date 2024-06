Carlos Sainz nagyon bátor kijelentést tett az F1-es jövőjéről

A Forma-1 2025-ös pilótapiacának egyik legfontosabb résztvevője Carlos Sainz Jr. – a spanyolnak a szezon végén távoznia kell a Ferraritól, hogy Lewis Hamilton átvegye a helyét, és Sainz állítása szerint még nem dőlt el, hol fog versenyezni.

A nemzetközi sajtó szerint a legvalószínűbb opció számára a Williams, viszont a Sauber/Audi is szívesen a soraiban látná, a jövője kapcsán pedig így nyilatkozott az El Hormiguero műsorában:

„Még mindig ott vannak a lehetőségeim az asztalon, készen állok a döntésre. És elmondhatom, hogy nagyon hamar döntést fogok hozni, mert szeretnék túl lenni rajta, és az év hátralevő részére koncentrálni a Ferrarival.”

„Lesz idő gondolkodni a következő csapatomról. De van idén egy olyan autóm, amivel dobogókat és futamgyőzelmeket szerezhetek, és erre akarok koncentrálni” – fogalmazott Sainz.

Amikor a műsorvezető azt mondta, információi szerint csak egy igazi lehetősége van, és ez a Willams, a spanyol pilóta így felelt:

„Nem csak egy lehetőség van, hanem több is. Nem fogok hazudni, minden csapat, amely még nem szerződtette mindkét pilótáját a jövő évre, engem is a listáján tud, és szerződést is ajánlott nekem.”

„Már holnap aláírhatnék velük, de nem holnap fogom megtenni. Kicsit nyugodtra szeretném venni a dolgot, hamarosan döntök, és az általad említett csapatok bármelyike szóba jöhet számomra” – mondta.

Hivatalosan a Mercedes, az RB, a Haas, a Sauber, az Alpine és a Williams nem jelentette még be a 2025-ös párosát, ugyanakkor a nemzetközi sajtó értesülései szerint a Mercedesnél az olasz fiatal, Andrea Kimi Antonelli fog lehetőséget kapni.

