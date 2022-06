„Carlos Sainz Monacóban félreértette a feladatát!”

A Monacói Nagydíjon tovább nőtt Charles Leclerc hátránya a világbajnoki pontversenyben, amihez hozzájárult a Ferrari stratégiai hibája is. Az olasz F1-es újságíró, Giorgio Terruzzi szerint viszont Sainz is hibás a történetben.

A második helyen célba érő spanyol „bűne” Terruzzi szerint az, hogy félreértette a feladatát, mivel győzni akart, nem pedig Leclerc-t akarta minél jobb helyzetbe hozni a hercegségbeli futamon:

„Sainz saját maga döntött a stratégiájáról. Vannak döntések, ahol a versenyző érzelmei kerekednek felül. Carlos azért versenyzett, hogy védje Leclerc-t, nem azért, hogy nyerjen. Viszont meglátta a várt lehetőséget, és azt gondolta, győzhet.”

„Tehát a versenyző félreértette a feladatát. Félreértette, hogy mi a szerepe, méghozzá egy olyan szezonban, amikor Leclerc a hátán viszi a Ferrarit” – magyarázta Terruzzi a Motorsport.com török kiadása szerint.

Az újságíró azt is hozzátette, nemcsak Sainz, hanem a Ferrari bokszfala is jelentős hibát vétett Monacóban, utalva arra, hogy Leclerc-t pár kör különbséggel kétszer is kihozták, ami miatt a negyedik helyre csúszott vissza.

„Viszont nem Sainz volt az egyetlen, aki hibázott. Az, hogy kétszer is behívták Charles-t, megmutatja, mekkora mértékű a probléma a Ferrari bokszfalán” – mondta kritikusan az olasz.

