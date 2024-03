Carlos Sainz bejelentkezett a műtétje után: „Smooth operation”

Carlos Sainz Jr. már szerdán rosszul érezte magát, ezért kihagyta a sajtónapot, majd csütörtökön mindkét szabadedzésen autóba ült, hiába számoltak be többen is arról, hogy nagyon betegnek tűnik a spanyol.

Mint kiderült, nem is volt ok nélküli az aggodalom: pénteken kiderült, hogy Ferrari-pilótának vakbélgyulladása van, és operációra is szorul, a helyére pedig az F2-es Ferrari-junior Oliver Bearman ugrott be, aki a 11. rajtpozíciót szerezte meg.

A műtét után először a Ferrari számolt be arról, hogy minden rendben ment, kicsit később pedig Sainz is bejelentkezett a közösségi médiában, és a „smooth operation” szóösszetétellel viccelődött: nem egyszer hallhattuk már a rádióban, hogy a Smooth Operator című dalt énekli a 29 éves versenyző:

„Egy sima operáción estem túl ma (szerk.: pénteken), és sokkal jobban érzem magam! Köszönök minden kedves üzenetet és köszönöm mindazoknak, akik itt Szaúd-Arábiában gondoskodtak rólam, különösen a King Fahad Fegyverek Erők Kórházában. KÖSZÖNÖM!”

”Remek időmérő Ollie Bearmantől a hirtelen debütálásán (egyáltalán nem volt könnyű dolga) és remek időmérő Lord Percevaltól, vagyis Charles Leclerc-től. Sok sikert holnapra, Ferrari" – írta Sainz.