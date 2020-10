"Cunoda gyorsabb, mint Schumacher, és 2021-ben ott lesz az F1-ben!"

A Honda egyik álma 2015 óta az volt, hogy egy általuk támogatott japán pilóta is bejusson a Forma-1-be. Ennek jeleként korábban Nobuharu Macusita lehetett a McLaren tesztpilótája is, azonban neki szinte semmi esélye nem akadt már arra, hogy valaha is F1-es pilóta legyen, idén pedig az F2-ből is kiszorult a 26 éves versenyző.

Idén azonban újabb esélyes lépett az európai formula versenyzés porondjára, a Honda és a Red Bull által közösen támogatott Juki Cunoda, aki idén debütált az F2-ben, és már a második osztrák főfutamon győzelmet szerezhetett volna, ha nem hibásodik meg a rádiója.

A Carlin csapatfőnöke, Trevor Carlin szerint japán pilótája, és az F2 éllovasa, Mick Schumacher is a Forma-1-be fog kerülni jövőre, a Reutersnek adott interjújáról a Formula1News.co.uk számolt be.

Yuki Tsunoda, Carlin Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Természetesen Mick Schumacher úgy illik az Alfába, mint láb a cipőbe. Én azt mondom, hogy Juki ugyanígy passzol az AlphaTauriba. Szerintem Juki a leggyorsabb pilóta ebben a mezőnyben, egyszerűen túl sok kiesése és balesete volt, amelybe a bajnoksága került.”

„Ő az igazi főnyeremény, annyira gyorsan tanul. Ő az első olyan pilóta, aki jött, és egyből elképesztő benyomással volt mindenkire.”

Cunoda jelenleg a 3. az F2 egyéni pontversenyében, 44 ponttal van lemaradva Mick Schumacher mögött. „Egy újonc, aki képes harcolni a bajnoki címért, ilyen japán pilóta pedig nem volt már régóta.”

Yuki Tsunoda, Carlin and Mick Schumacher, Prema Racing Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Mivel Daniil Kvjat idén eléggé halványan teljesített eddig Pierre Gaslyhoz képest, a Honda nemrégiben történt bejelentéséig szinte biztosnak tűnt, hogy Cunoda megkapja a lehetőséget az AlphaTauritól.

Azonban az értintettek egyelőre úgy nyilatkoztak, hogy a Honda döntése nincs befolyással a pilóta jövőjére, novemberben Imolában meg is kapja a 300km-es lehetőséget a 2018-as autóval, amelynek értelmében lehetősége lesz elméletben részt venni egy első szabadedzéses gyakorláson is.

Ajánlott videó: