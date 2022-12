Carlin az első találkozásáról Vettellel: „Talán nem egy megasztár, de…”

Mivel több nevelőszériában is van saját istállója, így Carlin több olyan tehetséggel is dolgozott pályafutása során, akik később a Forma–1-ben kötöttek ki és ott sikeressé is váltak. Köztük van Vettel is, aki először 2006-ban ült be egy Carlin-autó volánja mögé, de már rögtön lenyűgözött mindenkit.

„Az volt az egyik legjobb pillanat akkoriban a karrierünk során” – emlékezett vissza Carlin nemrég egy interjúban a Sky-jal. „Volt egy kiadó helyünk a csapatban, és Helmut (Marko) megkérdezte, hogy nem akarunk-e esetleg lehetőséget adni ennek a fiatal srácnak a misanói hétvégén.”

„Akkoriban még a Formula 3-ban ment, és korábban még nem tesztelt. Az első edzéseken rögtön a legjobb hatba került, komfortosan érezte magát az autóban, és jó munkát végzett. Az első versenyre aztán harmadikként kvalifikált, majd ott is végzett. Azt gondoltuk, ez egyáltalán nem rossz. Talán nem egy megasztár, de igazán gyors.”

Még több F1 hír: A Red Bull a Forddal tárgyalhat a 2026-os erőforrások névadói jogáról

Carlinnak aztán később Angliába kellett utaznia egy ottani Formula 3-as verseny miatt, így nem volt ott Misanóban, amikor kiderült, hogy Ben Hanley-t kizárták, így Vettelt végül másodikként rangsorolták.

„Azt mondtam, rendben, majd felszálltam a repülőre. Amikor megérkeztem, a telefonom tele volt gratuláló üzenetekkel. Felhívtam a csapatot, akik elmondták, hogy Pastor Maldonadót is kizárták technikai vétségek miatt, így mi nyertük a futamot.”

„Érdekes volt ugyan, de számomra ettől ő még harmadik lett. A következő nap aztán a pole-ba kvalifikált, és az egész futamon ő állt az élen. Azon a ponton viszont már rájöttem, hogy van benne valami különleges.”

Carlin ezek után 2007-re leigazolta Vettelt, de hét futam után elváltak útjaik, hiszen a német bekerült az F1-be. A többi pedig már, ahogy mondani szokták, történelem: „Nem lep meg, amit elért. Nagyon boldog vagyok miatta. A mai napig ő az egyik kedvenc versenyzőnk” – zárta Carlin.

Verstappen szerint nehezebb dolga volt idén, mint az az eredményekből látszik