Carey reméli, ősszel már korlátozott számban visszatérhetnek a szurkolók az F1-es versenyekre

A tegnap bejelentett 8 európai verseny, amely a 2020-as szezon első felét jelenti, mind zárt kapuk mögött kerül majd megrendezésre, ugyanakkor Carey reméli, hogy az Európán kívüli versenyekre már nézők is kilátogathatnak majd.

„A szurkolók nagyon fontosak” – nyilatkozta Carey az F1 hivatalos oldalának. „Sok szempontból a szurkolókért versenyzünk, ezért szeretnénk, ha ők is ott lehetnének a futamokon.”

„Ugyanakkor mi is tisztában vagyunk azzal, hogy továbbra is életben vannak az egészségvédelmi intézkedések, és azzal, hogy még mindig létezik egy bizonyos kockázat. Ezeket figyelembe kell vennünk. Szeretnénk szurkolókat fogadni, amint az minden résztvevő fél számára biztonságos lesz.”

„Beszéltünk már azokról a céljainkról, hogy az őszi versenyeinken már lehetnének szurkolók. Nem tömött lelátókon, csak korlátozott számban. A célunk továbbra is az, hogy a realitásokat figyelembe véve akkor legyen ez így, amikor már mindenki számár biztonságos lesz ez.”

Carey azt is elárulta, hogy július ideális időpont arra, hogy újrakezdjék a 2020-as Forma-1-es szezont, annak ellenére, hogy a legtöbb országban továbbra is vannak korlátozások.

„Mi úgy látjuk, hogy a világ nagy részének vágya az, hogy az élet visszatérjen a korábban ismert normalitásába. Biztonságosan akarjuk ezt, ahogyan helyes. Ezzel nem vagyunk egyedül, más sportágak is lassan újraindulnak, és a társadalmak is lassan nyitnak.”

„Mint vezető pozícióban lévő ember, én nyilvánvalóan szorosabban követem az eseményeket, de egyre inkább úgy néz ki, hogy még olyan országok, mint Olaszország is elkezdtek kinyitni, bizonyos szabályzások és irányelvek szerint. A világ legnagyobb része elkezdett továbblépni.”

Carey ugyanakkor azt mondta, hogy nem fognak sietni a 2020-as naptár véglegesítésével, azonban az F1 jelenleg nem is tudna sietni ezzel, mivel továbbra is rengeteg utazási korlátozás van életben, amelyeknek feloldásáról egyelőre csak feltételes módban tud beszélni az F1 is.

