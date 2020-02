Carey nem akar elhalasztani több versenyt

Az eredetileg április 19-ére kitűzött Kínai Nagydíjat már hivatalosan is elhalasztották, de a vírus azóta világszerte elterjedt. Észak-Olaszország kifejezetten fertőzött terület lett az utóbbi időben.

Az F2-es és F3-as csapatok arról számoltak be, hogy olasz alkalmazottaikat több órás vizsgálat után engedték csak be Bahreinbe, ahol az utánpótlás szériák tesztelni fognak március 1.-3. között. Egy esetleges szigorítás Bahreinben komolyan fenyegetheti a március 22.-i F1-es nagydíjat is.

A vietnámi verseny különösen érintett lehet, itt is szigorú intézkedéseket vezettek be a hatóságok, például egy várost, ahol megjelent a vírus, karantén alá vontak, és a szervezők sem akarnak hallani az ország első futamának elhalasztásáról.

Az Ausztrál Nagydíjjal kapcsolatban Dr. Brett Sutton, Victoria állam egészségügyi vezetője nyilatkozott az Autobildnek: „Minden lehetőséget nyitva hagyunk, de jelenleg nem tartom valószínűnek a verseny elhalasztását.”

„Volt egy hasonló szituációnk már 2009-ben egy influenzajárvány miatt. Szoros figyelemmel követjük az eseményeket, de csak akkor halasztanánk el a nagydíjat, ha közvetlenül a versenyt megelőző napokban növekednének a koronavírusos megbetegedések.”

A Forma-1 vezetője, Chase Carey világosan kijelentette, hogy minden versenyt meg szeretne tartani. „Kínát leszámítva főleg a nyitóversenyekre van hatással a járvány. Elmegyünk Melbourne-be, Bahreinbe, és Hanoiba is, de persze mi is figyeljük az eseményeket.”

Lewis Hamilton, címvédő világbajnok is hozzászólt az eseményekhez: „Az, hol versenyzünk az országok, a szervezők, és az FIA kezében van. Nem igazán aggódok a helyzet miatt.”

„Persze, én is láttam a híreket, és nem úgy tűnik, mintha a vírus terjedését egyhamar meg lehetne állítani, úgyhogy az embereknek nagyon is komolyan kéne ezt venniük, és minden szükséges lépést megtenni. A vírus már lehet, hogy régóta velünk van. Talán mindnyájan jobban védekezhetnénk” – nyilatkozta Hamilton.

A visszatérő holland pályán ma teljesítették az első kört: erre Joshua Kreugernek volt lehetősége, aki elsőként érezhette meg, milyen a zandvoorti döntött kanyarokban menni.