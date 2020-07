Carey: Hamarosan jöhet a naptár következő „nagy darabja”, még idén visszatérhetnek a szurkolók

A Forma-1 2020-as szezonja sokkal később indul el a tervezettnél, azonban a csapatok és a versenyzők már ott vannak az ausztriai helyszínen, a hétvégén pedig indul a versenyzés.

Az F1 vezérigazgatója, Chase Carey azt nyilatkozta az F1.com-nak, hogy továbbra is 15-18 versenyt szeretnének rendezni, emellett hozzátette, hogy a következő hetekre várható a versenynaptár újabb „nagy darabja” – egyelőre a dátumok nem fixek.

Még több F1 hír: Norris szerint Sainz kiérdemelte a Ferrari ülését

„Azt gondolom, hogy a következő hetekben be fogjuk jelenteni a versenynaptár következő nagy darabját, ami ideális esetben a szezon teljes második fele lehetne. Vannak olyan futamok, amelyeknek már fix a helyük a naptárban. Azonban ahhoz, hogy a dátumok is fixek legyenek, tudnunk kell, hogy melyik helyszíneken tudunk versenyt rendezni.”

„Korábban is arról beszéltünk, hogy 15-18 versenyt szeretnénk megrendezni, és továbbra is úgy érezzük, hogy ez egy megvalósítható cél. Tulajdonképpen már számos helyszínnel megegyeztünk, csak az időpontokat nem tűztük még ki. És vannak olyan helyszínek is, amelyek a levegőben lógnak, hiszen nem egyértelmű náluk a helyzet.”

Carey elismerte, hogy a leginkább az amerikai kontinens lehet kérdéses a Forma-1 szempontjából.

„Ha megnézzük, az Egyesült Államok, Mexikó és Brazília sokkal több fertőzöttel rendelkezik, mint más helyszínek. Tehát most próbáljuk kitalálni, hogy ezeken a helyszíneken mi lehet lehetséges, mit tudunk tenni.”

„Tényleg meg kell tudnunk, hogy versenyezhetünk-e egyáltalán ezeken a helyszíneken? Lennének-e ránk vonatkozó korlátozások, és funkcionálni tudnánk-e ezekkel együtt? És emellett felmerül még a szurkolók kérdése. Mi szeretnénk, ha visszatérnének a lelátókra a szurkolók, és ez is egy lehetőség.”

„Az egyik nagy kihívás, amellyel szembenézünk, hogy ha novemberre próbálunk tervezni, az még 4 hónapra van. Mivel kevesebb mint négy hónapja vagyunk benne ebben a vírusos helyzetben, így érthető, hogy nehéz 4 hónapra előre tervezni. Viszont kénytelenek vagyunk tervezni. Egy bizonyos ponton annak ismeretében kell döntéseket hoznunk, hogy mit tudunk. És azt gondolom, hogy ez hamarosan meg is fog történni.” – mondta a vezérigazgató.