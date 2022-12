Capito távozása és a kettéosztott Williams – valójában már két éve érett ez a lépés?

A csapatfőnökök hét eleji keringője rendesen felkavarta a Forma–1 állóvizét. A bejelentések között voltak kevésbé meglepőek és meglepőek is.

Miközben például Mattia Binotto korábbi lemondását az olaszok már hetekkel előtte tényként közölték, ahogyan azt is, hogy Frederic Vasseur érkezhet a helyére, Andreas Seidl Sauberhez szerződését csak a hivatalos bejelentés előtt pár órával kezdték el emlegetni.

Ezeket azonban megelőzte Jost Capito és FX Demaison távozása a Williamstől, ők azonban nem önszántukból hagyták el a hajót. Miközben a publikum számára talán ez volt mind közül a leginkább furcsa, Medland úgy véli, bőven voltak arra utaló jelek, hogy mindez megtörténhet.

Szerinte Capito valamelyest különc módon próbálta irányítani csapatát, ahová egyébként 2020 végén érkezett meg, miután a Williams család eladta az istállót a Dorilton Capitalnak. Capito először ügyvezető lett, majd később a csapatfőnöki pozíciót is átvette.

Voltak azonban furcsa szokásai, melyek akár működhettek is volna a megfelelő környezetben. Az egyik ilyen volt az, hogy Capito ragaszkodott ahhoz, hogy a versenyhétvégék péntek reggeli megbeszéléseinek végén ő amolyan csatakiáltásként elmondta, hogy „Let’s go…”, a csapatnak pedig folytatnia kellett: „Racing!” Vagyis „gyerünk versenyezni”!

A gond ezzel csak az, hogy az idei szezon negyedik hétvégéjén már nem igazán jött a csapat részéről az elvárt válasz. Imolában a nagy esőzés nehezítette a dolgokat, így a csapattagok egy része nem tudott odaérni a megbeszélésre. Capito azonban nem örült ennek, mert úgy érezte, az emberek nem veszik komolyan a dolgot.

Valójában azonban egészen más okai voltak annak, hogy sokan nem jelentek meg, írja Medland, akinek egyébként aznap délelőtt interjút kellett volna készítenie Capitóval a Williams motorhome-jában, de végül abból sem lett semmi, mert a csapatfőnök nem volt éppen jó hangulatban.

Miamiban aztán egy másik bizarr eset következett. A Dorilton Capital vasárnap estére összejövetelt szervezett az egész alakulat számára, de a gyenge időmérőjüket követően Capito félbeszakította a mérnöki megbeszélést, hogy elmondja, visszavonta a versenycsapat meghívását.

A következő nap aztán Alex Albon kilencedik lett a futamon, így Capito visszatáncolt a döntésből, és elmondta, hogy lényegében azzal fenyegetőzött, hogy ha nem szereznek pontot, akkor nem mehetnek el a buliba.

Amikor ennek hatására végül kevés ember jelent meg a versenycsapatból az eseményen, a Doriltont pedig értesítették, miért, ők egyáltalán nem voltak lenyűgözve attól, hogyan kezelte ezt a helyzetet a csapatvezetőjük. Ezen a ponton pedig állítólag Capito a Williamsnél dolgozók egy jó részét már elidegenítette magától.

A mérnöki csapatnak például az sem volt ínyére, amikor megérkezett hozzájuk Capito korábbi volkswagenes kollégája, Demaison, mert így Adam Carter addigi mérnökigazgatónak mennie kellett, ez pedig meglepte őket és elég rossz szájízt hagyott maga után.

Emellett eltávolíttatta a Senna „S” logót az autóról anélkül, hogy informálta volna a Senna Alapítványt, illetve szembement a Dorilton kívánságával, és leszedte Frank Williams nevét a motorhome egyik ajtajáról. Ezek sem járultak hozzá, hogy népszerűbbé váljon a csapatnál.

Ettől függetlenül azért voltak támogatói is, és egyértelmű volt, hogy Capito nem fogja tudni megváltani a világot néhány hónap alatt, mint ahogyan Frederic Vasseur sem fog csodát művelni a Ferrarinál ilyen rövid időn belül.

„Igen, egy picit furcsa, de a víziója a helyén volt” – mondta egy Capito alatt dolgozó forrás a távozásának bejelentését követően. „Hihetetlen, hogy milyen ellenállásba ütközött minden egyes változtatásnál… Ha ez emberek azt hiszik, Jost a probléma a Williamsnél, akkor valójában fogalmuk sincsen.”

Capito egy olyan csapatot próbált összekaparni a padlóról, amely az érkezése előtti három szezonban összesen szerzett nyolc pontot. És hiába vezették be tavaly a költségvetési sapkát, és hiába folyt már be több pénz a Dorilton által, még így is sok idő kellett, mire a változások révbe érnek.

2021-ben pedig egészen komoly fejlődést sikerült elérniük, hiszen 23 pontot szereztek, és a konstruktőriben a nyolcadik helyig jöttek előre. Bizonyos szempontból pedig arról is lehetne vitázni, hogy az idei szezon is versenyképes volt a részükről, csak a többi csapat is emelt a szinten.

Ennek ellenére azonban így is sokan vannak a Williamsnél, akik szerint igazából már két éve el kellett volna küldeni Capitót. Ez pedig azt mutatja, hogy komoly széthúzás volt náluk, és ilyen környezetben nem lehet megfelelően építkezni. Ebből a szempontból talán még jobb is, hogy elváltak a felek útjai.

A gond csak az, hogy miközben a grove-iak és persze a Dorilton szeretne minél hamarabbi felemelkedést látni, most szinte kezdhetnek minden elölről, hiszen Capito mellett több, hozzá közel álló szakember is távozik. A technikai igazgató kirúgása a jövő évi autó fejlesztésének egy ennyire fontos szakaszában pedig szintén nem jó ómen.

Medland végül azzal zárja cikkét, hogy bármi is lesz a Williams jövőbeli iránya, addig semmi sem fog megfelelően működni, amíg a csapattagok nem kezdenek el teljesen azonos irányba húzni és dolgozni.

