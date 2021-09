Capito: Russell és Latifi között nincs akkora szakadék

A Williams csapatfőnöke, Jost Capito úgy véli, hogy a George Russell és Nicholas Latifi közötti teljesítménykülönbség koránt sem akkora, mint azt a Forma–1-et követő emberek többsége gondolja.

Russell a Williams elsőszámú pilótája, mióta 2019-ben csatlakozott a csapathoz és minden nagydíjon felülmúlta csapattársát, mióta a kanadai 2020-ban bemutatkozott a F1-ben. A brit pilóta jövőre a Mercedeshez távozik és ez azt sugallja, hogy a csapat gyengülni fog, ha már ő nem lesz náluk.

Russell helyére Alex Albon lép, aki Latifi csapattársa lesz a következő szezonban. „Nehéz ezt eldönteni. Láthattunk [Monzában] a kvalifikáción, hogy Nicky-nek négyszázad másodperc hiányzott. Tehát nem lehet azt mondani, hogy óriási különbség van közte és George között. A Magyar Nagydíjon a futam során is fantasztikus munkát végzett [Latifi]” – mondta Capito.

„Volt néhány problémája a kvalifikációk során idén, amit nem ő okozott. Ha minden jól megy, akkor majdnem olyan gyors, mint George. Teljesen biztos vagyok abban is, hogy Alex is nagyon gyorsan be fog illeszkedni és a legjobbját tudja majd nyújtani. Tehát biztos vagyok benne, hogy jövőre is két nagyon erős versenyzőnk lesz” – folytatta.

Latifi pályafutása egyik legerősebb futamán van túl, ugyanis Olaszországban a 11. helyen végzett, két hellyel Russel mögött, de a brit szerint többet érdemelt volna csapattársa. „Őszintén szólva, Nicholas remek munkát végzett, megérdemelte volna, hogy pontot szerezzen. Valóban egyre erősebb hétről-hétre. Nagyon tisztelem őt és mint mondtam, remek munkát végez” – mondta csapattársáról Russell.