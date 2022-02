Capito nélkül nem biztos, hogy Verstappen ilyen hamar eljutott volna az F1-be

Jost Capito karrierjének egyik legnagyobb feladatát vállalta el, amikor a Williams tulajdonosváltását követően elvállalta a patinás csapat vezérigazgatói, majd Simon Roberts menesztése után a csapatfőnöki pozíciót is.

A motorsport-veterán Capitónak egyből bele kellett vetnie magát az F1-es pilótapiacba is, hiszen George Russellt leszerződtette a Mercedes, ő pedig a helyére a Red Bullnál másfél évig versenyző Alex Albont szerződtette.

Bár Toto Wolff részéről volt egy pici morgolódás amiatt, hogy egy Mercedes-támogatta versenyző helyett a nagy rivális Red Bulltól szerződtetett pilótát a Williams, Capito szerint jóval egyszerűbb dolga volt, mint ahogyan azt az emberek hinnék, mivel „talán ő az egyetlen ember a világon, aki mindkét féllel jóban van”.

Capito Chris Harris The Collecting Cars podcastjében Capito Albon szerződésével kapcsolatban mesélte el, hogy Verstappen első és egyetlen F3-as szezonjának megvalósulásában is nagy szerepe volt.

„Jóval egyszerűbb dolgom volt, mint ahogyan arról vélekednek az emberek” – mondta Albon szerződtetéséről Capito. „Először is, jó kapcsolatot ápolok a Red Bull-lal. Már a sauberes időszakban is sokat dolgoztam velük, személyesen is jól ismerem Dietrich Mateschitzez (Red Bull tulajdonos), és ők voltak a VW raliprogramjának főszponzorai is.”

„Ugyanígy jó a kapcsolatom Helmut Markóval és Jos Verstappennel is: én adtam meg a Van Amerfoorstnak azt a motorcsomagot, amivel elindulhattak az F3-ban. Enélkül nem tudtak volna abban az évben rajthoz állni az F3-ban, egy pár verseny után pedig már le is igazolta a Red Bull, amiről szintén tárgyaltam Markóval.”

„Bíznak bennem, és ugyanígy Toto is, akivel szintén jó kapcsolatban vagyok, hiszen a Volkswagent és a Mercedest képviselve mi is nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy a Formula 3 ma ott van, ahol. Így valósulhatott meg, hogy olyan megegyezésre jutottunk, ami nem sérti egyik fél érdekeit sem.”