Capito: Monza megmutatta, hogy a Williams versenytempója javul

Miközben az időmérőjük nem sikerült valami fényesen, a futam mégis egészen jól alakult számukra, hiszen George Russell ismét pontszerző lett, Nicholas Latifi pedig a 11., tehát hajszállal csúszott csak le a legjobb tízről.

A szezon legnagyobb részében ugyan az időmérők már jól sikerültek a Williamsnek, a futamon ezt legtöbbször nem tudták erős eredményekre váltani, és Russell gyakran esett hátra a mezőnyben vasárnap. Capito szerint azonban Monza most megmutatta, hogy javultak ezen a téren.

„A pontok is nagyon kellenek, de ami még jobb, hogy láthatóan versenyre tudunk kelni az Alpine-nal és az Aston Martinnal. Ezt sosem gondoltuk volna a szezon kezdetén. Emellett a hétvége során elért fejlődésünk is lenyűgöző volt. Ez a legfontosabb” – mondta a német a Motorsport.com-nak.

„A pontoknak örülünk, de szerencse is kellett hozzá, mert ketten az elejéből kiestek. Anélkül nem lett volna meg.” A szakember szerint most nehéz megítélniük, hogy a soron következő pályákból melyik feküdhet az autójuknak, mert akkora előrelépést értek el 2020-hoz képest, hogy nem könnyű következtetniük a formájukra.

„Nehéz ezt megjósolni, mivel sok minden változott tavalyhoz képest. Ha elmész egy pályára, és előre kitalálod, hogy az jó lesz vagy rossz lesz, az csak még nehezebbé teszi az egészet. Szóval minden helyszínre egyesével kell figyelned, és a lehető legjobb munkát kell végezned minden pénteken.”

„Én azonban elégedett vagyok a péntektől vasárnapig elért fejlődéssel. A futam van a fókuszban, valamint a pontok, és amikor ez működik, az igazán jó érzés.” Capito emellett ismét megemlékezett Latifi formájáról is, aki a biztonsági autóig Russell előtt haladt, de utána fordult a kocka.

„George-nak szerencséje volt a Safety Carral, Nickynek meg nem. Pedig remek versenyt futott, és éppen a biztonsági autó előtt jött be kereket cserélni. Nagyon erős, és egyre erősebb lesz. Most meg kell tartania az önbizalmát, mert remek hétvégéi voltak, de sok balszerencséje. Remélem, valamikor az ő oldalára is szegődik a szerencse.”

