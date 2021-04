Callum Ilott vezetheti a pénteki első szabadedzésen az Alfa Romeót Portimaóban

A Formula 2 2020-as szezonjának második helyezettje, Callum Ilott nem talált magának ülést a Forma-1 idei évére, de a Ferrari nem engedte el a juniorpilótájának kezét, és megtették a csapat tartalékpilótájának.

Robert Kubica ELMS szezonja miatt azonban üresedés lépett fel az Alfa Romeónál is, így a két csapat a mai napon hivatalosan is bejelentette, hogy Ilott lesz az Alfa tartalékosa is azokon a versenyeken, amelyekre nem tud elutazni Kubica.

A csapat közleménye szerint Ilott a tartalékos szerepe mellett „többször” is lehetőséget kap majd a pénteki első szabadedzéseken, kezdve a most hétvégi Portugál Nagydíjjal, de arról egyelőre nincs információ, hogy emiatt Räikkönennek, vagy Giovinazinnak kell-e majd kiülnie az első gyakorlást.

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Fred Vasseur megjegyezte, hogy Ilott a korábbi közös munkájuk után „erős benyomást” keltett az Alfa Romeónál, köszönhetően „a munkabírásának, és a remek visszajelzéseinek.”

Ilott az idei szezonban amellett, hogy már két F1-es csapatnál is harmadik pilótai szerepkört vállal, a Ferrari támogatásával a GTWC Europe versenyein indul egy Ferrari 488 GT3-mal, a monzai bemutatkozásán pedig a 20. helyről egészen a 3. helyig zárkózott fel, mielőtt átadta volna a volánt Antonio Fuoconak.

Ilott a Sportscar365-nek azt is elmondta, hogy nem bánja, hogy egyelőre meg kell elégednie a GT versenyzéssel, mivel a tapasztalatai még sokat érhetnek a Ferrari szemében, akik 2023-tól már maguk is indulnak a WEC Le Mans Hypercar kategóriájában.

