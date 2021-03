Buxton: a Mercedes problémái valósak, nem ők a favoritok a szezon előtt

Már csak kevesebb, mint 1 hetet kell várnunk a 2021-es Forma-1-es szezon kezdetére, az első futamot a teszthez hasonlóan Bahreinben tartják majd. A bahreini teszt legnagyobb meglepetése kétségtelenül a Mercedes gyengélkedése volt, a világbajnoki címvédő alakulat csak árnyéka volt a 2020-as önmagának.

A Red Bull versenyzője, Max Verstappen szerint nem mutatott meg mindent a Mercedes, de ő is érzi, hogy most jóval közelebb lehetnek hozzájuk a szezon elején. Az F1 TV riportere, Will Buxton, aki a tesztek alatt kommentátorként is dolgozott, szintén azon a véleményen van, hogy az élen kicsit felborult az erősorrend:

„A Mercedes jelenleg második az erősorrendben” – mondta Buxton a legújabb YouTube videójában. „Az előszezoni teszten látott szenvedésük után teljes joggal lehet hátrébb rakni őket az erősorrendben, különösen azok után, hogy egyes csapatok – mint a McLaren – szinte tökéletes tesztet tudhatnak maguk mögött.”

„Ugyanakkor a Mercedes nem felejtette el, hogyan kell versenyeket, világbajnokságot nyerni, szóval nem lenne fair őket a második helynél rosszabb pozícióba helyezni.”

„Egyesek még most is azt mondják, hogy a Mercedes lesz a legjobb, de azok alapján, amit én láttam, hallottam, a problémáik nagyon is valósak. A megbízhatósággal is problémáik voltak, de nem lehet mindent a megbízhatóság számlájára írni.”

„Amikor kint volt az autó a pályán, az nem tűnt meggyőzőnek. Instabil és érzékeny volt az autó, és egyik pilóta sem tűnt túlságosan magabiztosnak. Ha már pilóták, Hamilton még kevésbé tűnt elégedettnek kettejük közül” – jegyezte meg Buxton.

„Az autó nem jó, a pilóták nem boldogak, és ahogyan az már korábban szóba jött, van egy elmélet, miszerint ahhoz, hogy az új padlólemezeket működésre lehessen bírni, ahhoz meg kell kicsit emelni a rake-et, kell adni egy dőlésszöget az autónak, amihez a Mercedes egyszerűen nincs hozzászokva.”

„Ez nem kis fejfájást okoz nekik, de természetesen arra számítunk, hogy ezzel is megbirkóznak majd, mert ők a Mercedes, de ha ténylegesen olyan úton kell elindulniuk most, amit szándékosan kerültek az elmúlt években, időbe telhet, mire eljutnak a korábbi szintjükre.”

„Igaz, hogy teljesítették a tesztprogramjukat, de a nehézségeik miatt minden egyes etap kevesebb körből állt náluk, ami azt is jelenti, hogy nincs annyi adatuk az új gumikról, mint amennyit akarnának.”

„Nem szabad kételkedni abban, hogy a Mercedes gyors, és versenyképes lesz, és valószínűleg harcban lesznek a világbajnoki címért, de a 2021-es szezont nem ők kezdik meg abszolút favoritként.”