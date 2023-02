Buttont meglepte a Mercedes autója: „Nyilván hisznek benne”

Miután csütörtökön az Alpine is megmutatta idei versenygépét a nagyközönségnek, most már tudjuk, hogyan fog kinézni mind a tíz csapat autója. Arról viszont persze csak találgatni tudunk, mi rejlik pontosan a borítás alatt, és ez a bahreini tesztig nem is fog kiderülni.

Most Button is elmondta véleményét arról, szerinte ránézésre melyik autó sikerült a legjobban: „Ha a legszebb autóról van szó, akkor az szerintem a Mercedes” – válaszolta a brit a Sky Sports kérdésére, majd kicsit az esélyekről is beszélt.

Az például különösen érdekli őt, hogy az említett alakulat mire lesz majd képes a tavalyi gyengébb teljesítmény után. „Talán változtatnak majd az oldaldobozokon. Engem például meglepett, hogy a tél folyamán nem kerítettek erre sort, de nyilván hisznek benne, ha ezzel indulnak neki az első versenyeknek.”

Toto Wolff csapatfőnök egyébként ezzel kapcsolatban elmondta, hogy valóban várhatóak majd változtatások a tavalyi koncepciójuk terén, de erre majd csak az első versenyek folyamán kerül sor, tehát az évet egyelőre továbbra is a nagyon karcsú oldaldobozos verzióval indítják.

Button pedig még hozzátette, hogy szerinte akár a Ferrari is ugorhat egyet előre, mivel ránézésre sikerült javítaniuk a tavalyi gyenge pontjaikon. „A Ferrari is remekül néz ki. Úgy tűnik, dolgoztak a gyengeségeiken, míg egyes területeken kockázatot is vállaltak.”

A 2009-es bajnok egyébként egy ideje már a Williams márkanagykövete is, amely istálló most jelentette be, hogy saját dokumentumsorozatot készítenek a tavalyi szezonjukról.