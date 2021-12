Button szerint Russellnek ezt kell elkerülnie a Mercedesnél

Russell nemrég lezárta karrierjének williamses szakaszát, és 2022-ben már a Mercedesnél próbálhat szerencsét Lewis Hamilton mellett, ez pedig nem lesz egyszerű feladat számára. A két versenyző közötti dinamika alakulása mindenképpen a következő idény egyik legérdekesebb témája lehet.

A 2009-es bajnoknak, Buttonnek is megvan a véleménye arról, miként alakulhat jövőre ez a házon belüli csata, és mivel idén már a Williams tanácsadója is volt, egészen jól megismerhette Russellt, így pedig néhány tanácsa is van honfitársa számára.

„Muszáj lesz neki nem nyomást helyeznie saját magára. Nem gondolkozhat úgy, hogy beül az autóba, és egyből gyorsabb lesz majd, mint Lewis. Először építkeznie kell, máskülönben lábon fogja lőni magát. Lewis mellett nem lehetsz túlságosan is magabiztos” – mondta a Sky F1-nek Button.

Hamilton egy másik korábbi csapattársát, Nico Rosberget is megkérdezték arról, hogy érzése szerint a hétszeres bajnok miként fog majd reagálni Russell érkezésére. A német nehezen tudta megadni a választ, mert nem tudja pontosan, hogy Hamilton mennyire élvezi még a versenyzést, főleg az Abu Dhabiban történtek után.

„Nem lehet belelátni a fejébe. Nem tudom, hogy mennyire jelent ez még örömet számára. A járvány egyetlen kis pozitívuma talán az, hogy kevesebb a PR-esemény, a média előtti megjelenés, a szponzori kötelezettség. Még a futamhétvégék alatt is könnyebb kicsit. Talán ez is szerepet játszik, és meghosszabbíthatja a pályafutását egy kicsit.”

Button eközben még hozzátette, hogy meglátása szerint 2021-ben a korábbiaktól eltérő Hamiltont láthattunk. „Most nagyon más volt, mint korábban. Nyugodt volt, és a végletekig bízott a képességeiben. Ha korábban lettek volna gondjai, azok már eltűntek, és úgy látszik, megtalálta magát idén.”

