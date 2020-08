Button: Stroll megérdemli a helyét a Forma-1-ben

Lance Stroll 2017-ben, friss Formula 3 bajnokként lépett fel a Forma-1-be a Williamsszel, majd 2019-ben az apja, Lawrence Stroll által felvásárolt Force India pilótája lett, immár Racing Point néven.

Stroll tavaly még csúnyán kikapott csapattársától, Sergio Pereztől, csak 21 pontot szerzett a mexikói 52 egységéhez képest, de idén már sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt, és 40 pontot szerzett az első 6 futamon.

A Racing Point tervei között továbbra is szerepel még a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel leigazolása, ebben az esetben pedig nagy valószínűség szerint Pereznek kellene távoznia a csapattól.

Jenson Button őszintén egyet tud érezni Strollal, mivel szerinte maximálisan megérdemli a helyét a Forma-1-ben, erről az In the Fast Lane podcastben beszélt, számolt be a Motorsportweek.

Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Perez, Racing Point RP20, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Együttérzek vele, mert nincs egyszerű helyzetben. Tudja, hogy az emberek mit gondolnak róla: ő a szerencsés pilóta, akinek az apja gyakorlatilag vett egy csapatot neki. Lehet azt mondani, hogy szerencsés, de szerintem egyáltalán nem az.”

„Óriási nyomás nehezedik a srácra, mert mindenki azt gondolja, hogy csak az apja miatt van a Forma-1-ben, de mindent megnyert a Forma-1-hez vezető úton, volt pár remek versenye, most Barcelonában is 4. lett, megverve (a büntetése miatt) Perezt.”

„Még nem eléggé kiegyensúlyozott, és nem tudom, hogy jól érzi-e magát, vagy sem, ezt nála nehéz megmondani, de az 100%, hogy megérdemli azt, hogy a Forma-1-ben legyen. Több lehetősége volt, mint másoknak? Lehet, de ez sokkal nagyobb nyomást is rakott rá.”

Button ugyanakkor nem feledkezett meg Perezről sem, aki 2013-ban a csapattársa volt a McLarennél.

Sergio Perez, McLaren MP4-28 Fotó készítője: XPB Images

„Amikor csapattársak voltunk, még nem igen volt konzisztens a teljesítménye, néha, mint pl. Bahreinben elképesztően gyors volt, nem tudom, hogy megértette egyáltalán, mitől volt olyan gyors, de más pályák, amelyek nagyon nem feküdtek a stílusának, mint pl. Sanghaj, nagyon visszavetette a teljesítményét.”

„Nagyon szokatlan vezetési stílusa volt, amely néhány pályán működött, nem tudom, hogy még most is ez-e a helyzet, de nagyon gyors volt, egy igazi harcos, és sokat fejlődött pilótaként, magabiztos a képességeit illetően, megérti a nagyobb képet is, hogy ez egy hosszú szezon.”

„Ezt láttuk Ausztriában is, páran azt hitték, hogy túl hamar feladott néhány pozíciót, de szerintem helyesen cselekedett, csak a pontokat vette figyelembe.”

Ajánlott videó: