Button: óriási kár, hogy a McLaren nem tartott ki a Honda mellett az F1-ben

A Honda egy 6 éves szünetet követően 2015-ben, a McLaren gyári partnereként tért vissza a Forma-1-be, azonban 3 kínkeserves szezont és mérgező kapcsolatot követően megszakadt az együttműködésük. A Honda vezérigazgatója, Maszasi Jamamoto szerint a problémáikhoz nagy mértékben járult hozzá az, hogy túlságosan is tisztelték a másik felet, ami így messze nem elég hatékony és pontos kommunikációhoz vezetett az F1-es csapat és a Honda motorrészlege között.

Bár azóta a Honda a mezőny egyik legjobb motorjával rendelkezik, a japán gyártó hivatalosan még a 2022-es szezon előtt kivonul a sportból, de legalább 2022-ben még a szakurai központjukból látják el a Red Bullt a motorjaikkal.

A Sky Sports kommentátoraként is dolgozó Button, aki 2015-ben és 2016-ban is a McLaren-Hondánál versenyzett, úgy véli, a csapat, amely már 2014-ben is kiesett az élmezőnyből - és nem a motorjuk miatt, könnyedén mutogathatott a problémáik legegyértelműbb forrására.

„Együtt dolgoztam velük a jelenlegi motorprojektjük elején, és egyáltalán nem volt könnyű dolguk” – nyilatkozta Button az Autosport/Motorsport.com-nak. „Egyértelmű volt, hogy technológiailag évekkel le vannak maradva a többi gyártó mögött. Rengeteg megbízhatósági problémánk volt.”

„Összességében óriási kár, hogy a McLaren nem tartott ki mellettük. Nagyon könnyű volt abban a helyzetben újjal mutogatni a leggyengébb pontjukra, a motorra. Most azonban bebizonyosodott, hogy a megfelelő hozzáállással és tapasztalattal nagyon értékes partnerei lehetnek a Red Bullnak.”

„Jó volt látni, hogy a Honda ismét futamokat nyert, hiszen a Red Bull-korszak előtt a legutolsó győzelmüket én szereztem, még 2006-ban, ami egy örökkévalóságnak tűnik ebben a sportban.”

Annak ellenére, hogy Button is sajnálja, amiért a Honda távozik a sportból, elmondása szerint meg tudja érteni a döntés pénzügyi hátterét.

„Szenvedélyes versenyzők, és szomorú látni, hogy ismét hátat fordítanak a Forma-1-nek, de nekem egész pontos képem van arról, hogy mennyit is költenek. Elképesztően sok pénzről van szó, így megértem, hogy miért akartak kilépni. Idén azonban még fantasztikus évük volt, és nem ez volt a kalandjuk legegyszerűbb fejezete.”