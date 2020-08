Button nem érti, Ricciardo miért ment a Renault-hoz

Daniel Ricciardo 2018 végén új utat keresett magának, miután a Red Bull egyre jobban Max Verstappen mögé kezdett beállni, Jenson Button szerint „nem érezte egyenlőnek” azt a bánásmódot, amit ő, és Verstappen kapott, valamint úgy érezhette, hogy „a csapat nem akarja igazán őt.”

Button ennek ellenére nem érti, hogy miért éppen a Renault-hoz ment Ricciardo, erről az Australian GP Corporation Fast Lane podcastjében beszélt.

„Nagyon meglepett, amikor a Renault-hoz szerződött, nagyon szívesen láttam volna még a Red Bullban, ahogyan nyomja Max Verstappent, szerintem egymást nyomták volna, amiből remek csata alakulhatott volna ki.”

„Én is mondtam Danielnek, hogy nem értem a döntésedet, hogy a Renault-hoz igazoltál. Biztos vagyok benne, hogy ezt ő is megkérdőjelezte párszor, mint mindegyik pilóta, aki hátralép egyet a karrierjében.”

„Tudom, hogy rengeteget fizetnek neki a Renault-nál, de jól volt fizetve a Red Bullnál is, szóval nem hiszem, hogy a pénz döntő szerepet játszott volna” – mondta Button, aki szerint a McLaren lesz az utolsó esélye az igazi áttörésre Ricciardonak.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Kevin Magnussen, Haas VF-20, the remainder of the field at the start

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images