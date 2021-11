Button megnevezte az „ideális” csapattársát a mai mezőnyből

A 2009-es bajnok a mostani 20 fős mezőnyből két versenyzőnek, Lewis Hamiltonnak és Fernando Alonsónak volt a márkatársa, és mindkettejükkel jó kapcsolatot ápol a mai napig. Ha viszont választhatna, akkor más irányba menne el.

Amikor az Evening Standard megkérdezte tőle, hogy ki lenne az „ideális” csapattárs, ő így válaszolt: „Trükkös kérdés. George Russell igazán kivételes. Elképesztően gyors, de közben helyén is van az esze, intelligens, és tudja, mely területeken kell dolgoznia minden hétvégén.”

„Vagy Daniel Ricciardo lenne az, mert nagyon szórakoztató, jó barát, és mindenképpen megragadja a Drive to Survive-életet.” Akárcsak Ricciardo, a 41 éves brit is rajongója a Netflix sorozatának, amelyet az utóbbi időben kritika ért Max Verstappen részéről a túlzott mesterkéltsége miatt.

Button azonban azok oldalát képviseli, akik szerint a dokumentumsorozat sokat tett a sportág egészéért. „Szerintem remek. Egy teljesen másfajta csoportot hoz be a Forma–1-be, főleg Amerikában, ahol én is élek.”

„Hihetetlen, hogy hányan mondják azt, hogy a széria miatt kezdték el követni az F1-et. A sportnak be kell törnie Amerikát. Ez az egyetlen ország, ahol nincsenek teljesen oda érte, de már ez is elkezdődött. Itt van az austini futam, jövőre pedig jön Miami, és már két csapatot is amerikai cég tulajdonol. Egyre több az érdeklődés.”

„Ennek egy része a Drive to Survive-nak köszönhető, de szerintem az egyének is sokat tesznek hozzá. A pilóták egyre ismertebbé válnak, nagyobb figyelem hárul rájuk a közösségi médián keresztül, és jóval több érdeklődés is övezi őket összességében.”

„A DtS a színfalak mögé enged betekintést, valamint extra izgalmakat generál. Ennek egy része valós, egy része pedig a kameráknak szól, de ennek ellenére mindenképpen megfűszerezi kicsikét a Forma–1-et” – zárta gondolatát Button.

