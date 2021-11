Button is örül Alonso legutóbbi dobogójának: „Jókat szórakoztunk együtt”

Legutóbb egy új helyszínre látogatott el a száguldó cirkusz mezőnye, és a verseny talán nem volt annyira eseménytelen, mint azt előre várni lehetett. A 2009-es világbajnok is érdeklődve figyelte a történéseket.

„Remek volt, jót szórakoztam. A Pierre Gasly elleni 2-es kanyarban történt párharca után fontos volt, hogy tiszta versenye legyen. Lényegében minden arról szólt, hogy megóvja az abroncsokat a futam végéig” – idézte Button szavait Alonso kapcsán a Speedweek.

Ő egyike volt azon szerencsés (vagy szerencsétlen) versenyzőknek, akik egy csapatban mehettek Alonsóval, a brit pedig kihangsúlyozta, hogy korábbi márkatársa mennyire gyors és intelligens, milyen komoly tudása van, és arra is kitért, hogy bizony jól érezték magukat a közös szezonokban.

„Mindig van melletted egy másik pilóta, akihez mérheted magad. Te pedig tudod, hogy az egyik legjobbal állsz szemben, ő pedig nemcsak gyors, de igazán intelligens is. Mindig talál megoldást egy probléma elkerülésére, és nagyon jól éreztük magunkat csapattársakként.”

A pályán ez persze már kevésbé volt igaz, hiszen a két veterán éppen a McLaren egyik leggyengébb időszakában volt Wokingban, amikor az istálló a Honda-motorokkal csak a mezőny második felében kullogott, és nagy eredményekre nem is volt reális esélyük.

Nem is csoda, hogy Button 2016 végén visszavonult, miközben Alonso még további két évig szenvedett az előrelépni szinte képtelen alakulatnál, mielőtt ő is úgy döntött volna, hogy elhagyja a sorozatot. Idén azonban visszatért, és sokak, köztük volt kollégája nagy örömére most már dobogós hellyel is rendelkezik.

