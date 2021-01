Button: Hamiltonnak egyértelműen helye van a legjobbak között

Az autó kontra pilóta ellentmondás mindig is nagyon népszerű volt F1-es körökben, de a tavalyi szezon során talán még inkább előtérbe került ez a téma, hiszen Hamilton megszerezte hetedik bajnoki címét is, így beérte ebben a tekintetben Michael Schumachert.

A 2009-es világbajnok, Jenson Button először arról osztotta meg a véleményét, hogy szerinte hová tehető korábbi csapattársa a Forma–1-es pilóták hierarchiájában. „Egyértelműen ott van közöttük” – kezdte a brit a PlanetF1-nek, utalva a valaha volt legjobb versenyzőkre.

„A Forma–1 egy igazán szokatlan sportág. Csapatsport, és ez be is bizonyosodott, amikor George Russell bepattant a Mercedesbe. Általában a 15/16. helyre kvalifikálta magát a Williamsszel, utána meg hirtelen ott volt Valtteri nyomában.”

„A futamon aztán lerajtolta őt, elhúzott, és egy ponton kilenc másodperccel is vezetett. Emiatt nagyon nehéz megítélni a legjobb versenyzőt, mert az egész csomagot számításba kell venni. Az autó, a pilóta, a stratéga, a szerelőknek jól kell végezniük a munkájukat, a bokszkiállások, a teljes csapatnak oda kell tennie magát, és ezt szeretem az F1-ben” – folytatta Button.

„Amikor viszont megpróbálod összehasonlítani a versenyzőket, és megmondani, hogy akkor most az autó vagy a pilóta számít-e jobban, ezek mind értelmetlen dolgok, mivel nem lehet őket rendesen megválaszolni. Lewis persze nyilvánvalóan az egyik legjobb, aki az F1-ben valaha is ment.”

„Ennek ellenére mégsem lehet őt Fangiohoz vagy Sennához hasonlítani, csak azokhoz, akik ellen versenyzett, de akkor is figyelembe kell venni, hogy más autóban ül. Simán egy lapon lehet őt említeni Fernando Alonsóval és Sebastian Vettellel.”

„Ha megnézzük Sebet, neki nagyon furcsa éve volt most, de négy bajnoki címet nyert zsinórban. Trükkös kérdés, de Lewis mindenképpen a legjobbak között van, és ami a puszta sebességet illeti, valószínűleg ő a leggyorsabb egy körön. Egy futam viszont nem csak egyetlen körből áll, ezért pár másik nevet be kell még dobni a kalapba.”

„Ott van Michael Schumacher például, aki nagyon elhivatott volt. Az ő puszta sebessége talán nem volt Hamilton szintjén, de hihetetlenül akarta a sikert, és rengeteg időt és erőfeszítést ölt bele a munkájába, bár némelyik megmozdulása a pályán azért megkérdőjelezhető volt.”

Button ezek után arról beszélt, hogy Hamilton szerinte is igazán egyenes pilóta, a kerék a kerék elleni csatákban nagyon jó, remek versenyző, és nem megy túl a határokon. Tisztán oldja meg a helyzeteit.

Mindezek ellenére végül nem szolgált egyértelmű válasszal azzal kapcsolatban, hogy hová lehetne helyezni honfitársát az örökranglistán, de szavaiból azért leszűrhető, hogy kiváló pilótának tartja Hamiltont, akinek ott a helye az F1 valaha volt legjobbjai között.

