Button felidézte a „nagyon kényelmetlen” szituációt, amikor távozott a Brawntól

A 2009-es szezon előtt nem sokan fogadtak volna arra, hogy Jenson Button lesz az év Forma-1-es világbajnoka, a mindössze 1 szezont megélő Brawn GP pedig egy hihetetlen sikersztoriként vonult be a sport történelmébe.

Miután azonban megnyerte a 2009-es világbajnoki címet, Button is komoly választás elé került: ahogyan arról korábban a Beyond the Grid podcastben is beszélt, tudta, hogy 2010-ben esélye se lesz megvédeni a bajnoki címét a Brawnnál/Mercedesnél a villámgyorsan fejlesztő Red Bullal, Ferrarival, McLarennel szemben, mivel a szezon alatt csak az volt a céljuk, hogy valahogyan befejezzék az évet, egyáltalán nem foglalkoztak – nem volt miből foglalkozniuk a következő évvel.

A Brawnnál azonban nem fogadták kitörő örömmel Button döntését, hogy a McLarenhez igazolt, ő pedig most a The High Performance podcastben mesélt arról, hogyan reagáltak arra, amikor tudatta velük a hírt.

„A McLarenhez azután mentem, hogy megnyertem a 2009-es világbajnokságot, az emberek azt mondták, hogy őrültség a McLarenhez menni Lewis Hamilton mellé, még Ross Brawn is ezt mondta.”

„Amikor elmondtam a csapatnak, hogy az év végével távozom, beszéltem Nick Fry-jal (a csapat egykori vezérigazgatójával, akit 2013 végén Toto Wolff váltott ebben a pozícióban) is, aki egyszerűen ordított velem.”

„Emlékszem, hogy mentem az irodájába elmondani, hogy távozom, ő azonban csak ordított velem, amire válaszul elkezdtem nevetni, mert annyira kényelmetlen volt az egész helyzet. Kicsit sajnáltam is azért, amilyen agresszív volt, még meg is kérdezte, hogy „miért nevetsz rajtam”. Egyáltalán nem számítottam ilyesmire.”

„Beszéltem Ross-szal is, aki nagyon barátságos volt, de azt mondta, hogy „szerintem nagyot hibázol azzal, hogy Lewis mellé mész”, szóval nagyon pozitívan fogadták, de az ilyenek előfordulnak” – mondta ironikusan Button. „Nem volt szerződésem a következő évre, és nem éreztem úgy, hogy itt akarok maradni.”

Button azt is elmondta, hogy még mielőtt munkába állt volna a McLarennél, Martin Whitmarsh-sal és Ron Dennisszel is leült beszélgetni, és mindkettőjüktől megkérdezte, hogy „ez Lewis csapata? Mert ha nem részesülök egyenlő bánásmódban, akkor nem akarok itt lenni” – ezt pedig meg is kapta, és 2011-ben le is győzte a később a Mercedeshez igazoló honfitársát.