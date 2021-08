Button: „Ez volt az egyik legjobb kör, amit életem során láttam”

Mint ismert, a Belga Nagydíj időmérő edzését ugyan Max Verstappen nyerte, ám a sajtó sokkal inkább George Russell elképesztő teljesítményét firtatta, miután a brit tehetség a mezőny egyik leggyengébb autójával majdnem megszerezte a pole-t.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Jost Capito a kvalifikáció után úgy fogalmazott, hogy bármi lehetséges az első körös balesettől egészen a pódiumig, sőt a Williams-vezér egyenesen odáig ment, hogy Russell teljesítménye után szinte garantált, hogy Toto leszerződteti a britet (már amennyiben eddig nem tette meg).

Capito most azt is elárulta, hogy Russell időmérős köre Jenson Buttont is lenyűgözte, akitől rögtön az edzés után kapott egy üzenetet: „Russell köre után Jenson küldött nekem egy üzenetet, melyben ezt írta: Ez volt az egyik legjobb kör, amit életem során láttam.”

„Azt hiszem, hogy ez összefoglal mindent” – tette hozzá a Williams-vezér. „Ez teljes mértékig lenyűgöző teljesítmény volt George részéről. Megérdemli, hogy helyet kapjon a Mercedesnél. Azt hiszem, hogy élvezi a szezont velünk, és ha nem kap ajánlatot a Mercedestől, boldogan velünk marad.”

