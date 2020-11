Button elmondta, miért lehet erősebb Alonso visszatérése alkalmával

A kétszeres világbajnok Fernando Alonso jövőre a Renault-val tér vissza a Forma-1-be, miután 2018-ban úgy döntött, elhagyja a sorozatot és más kategóriákban próbálja ki magát. Alonso a Toyotával megnyerte a le mans-i 24 órás futamot és Sebastian Buemi, illetve Kazuki Nakadzsima oldalán az FIA WEC bajnokságot is.

A spanyol emellett idén a Dakar-ralin is bemutatkozott a Toyotával és rajthoz állt az Indy 500-on, jövőre azonban már újra a Forma-1-re koncentrál majd. Nem ő az egyetlen azonban, aki otthagyta a Forma-1-et, hogy más sorozatokba is belekóstoljon, Kimi Raikkönen 2009 végén hagyta el a Ferrarit, majd egy ralis és NASCARos kitérő után 2012-ben tért vissza.

A Motorsport.comnak adott exkluzív interjújában 2009 világbajnoka, Jenson Button, aki 2015-ben csapattársa is volt Alonsónak, elmondta, szerinte Raikkönenhez hasonlóan jót tett a távol töltött idő a spanyolnak:

„Raikkönen is kiszállt a Forma-1-ből, pár évet kihagyott és rájött, milyen jó is a Forma-1. Ezért jönnek vissza, Fernando is ezért jön vissza. Mindenképpen segített neki a kihagyás és szerintem még jobb pilótaként is fog visszaülni az autóba.”

„Akár a képességei terén, akár a csapattal való együttműködés terén, szerintem teljesen más versenyző lesz. Érdekes lesz figyelni, mert a 3-4 évvel ezelőtti Fernandót nem akarná senki a csapatába. Most viszont már szerintem jobb csapatjátékos és tudja, mire van szükség a sikerhez.”

Button 2016 végén szállt ki a Forma-1-ből és egy 2017-es monacói egyszeri alkalmat leszámítva más sorozatokra koncentrált, szintén szerepelt Le Mansban 2018-ban, amikor a japán Super GT bajnoki címét is megnyerte, emellett novemberben saját csapata színeiben indult a silverstone-i brit GT futamon.

Arra a kérdésre, hogy utólag bánja-e, hogy nem maradt tovább, elmondta: „Vicces, mert ahogy elnézem a mai Forma-1-et tényleg jó lett volna pár évet még lehúzni. De ezt utólag könnyű mondani, mert elfelejti az ember, mennyit adott a sportnak. 17 évnyi versenyzés után elfáradtam, teljesen leszívott mentálisan.”

„Ki kellett szállnom. Már 2014 végén is azt mondtam a haveroknak, hogy elég volt, visszavonulok, de rábeszéltek, hogy még egy évet menjek. Oké, 2015 vége, jó évem volt, de nekem ennyi, de megint mondták, hogy akkor még egy évet.”

„Aztán 2016 felénél minden bajnoki esélyem elszállt, akkor tudtam, hogy ez lesz a megfelelő pillanat és az év végére már tudtam, mit akarok. Az volt a tökéletes idő a visszavonulásra. Szívesen visszamennék az időben, hogy még pár évet eltöltsek az F1-ben? Talán, de Japánban is nagyon jól éreztem magam, sokkal nyugisabb volt.”

