Button elárulta, hogy szerinte kivel járna a legjobban a Mercedes

Habár Valtteri Bottas a Francia Nagydíj szabadedzésén erős tempót mutatott fel, Jenson Button szerint ezzel nem lehet elfeledtetni azt a tényt, hogy a finnek idén szinte csak rossz futamai voltak. A brit szerint a Mercedesnek váltania kellene jövőre.

„Mindenkinek van egy rossz versenye időnként. De úgy tűnik, hogy neki csak rossz versenyei voltak az idei évben. Ez egy nagyon, nagyon nehéz év a számára” – kezdte az értékelését Jenson Button Valtteri Bottas teljesítményére kitérve az Express Sportnak.

„És talán voltak rossz versenyei korábban is, amelyeket nem láttunk, mivel a Mercedes annyira elől volt. Lehetsz 10 vagy 20 másodperccel is a csapattársad mögött, és még mindig beérhetsz a 2. helyen, míg most egy kicsit jobban küzdenek a többi csapattal.”

„Lehet látni a különbséget a pozícióban és a versenyeken megszerzett pontokban. Tehát azt hiszem, hogy a Mercedes boldog amiatt, hogy nem olyan gyors, mint Lewis korábban, ez Lewist nyugodtan tartja. Lewis könnyebben tud nyerni, illetve harcolhat a győzelmekért.”

„Azt hiszem, hogy ez azért volt rendben korábban, mert Valtteri sok pontot hozott a konstruktőri bajnokságba, míg most nem hoz sok pontot, a Red Bullnak van egy második pilótája, aki remekül teljesít.”

Jenson Button arról is kifejtette a véleményét, hogy ki lenne a legideálisabb jelölt arra, hogy pótolja Valtteri Bottast a Mercedesnél, és a brit világbajnoknak nem kellett sokáig törnie a fejét a válaszon: George Russell.

„A legjobb opció, még akkor is, ha már tanácsadóként a Williamsnél dolgozok, azt kell mondanom, hogy George Russel az. Biztosan tudom, hogy szívesen megtartanák őt, de azt is megértik, hogy nem lehet más jövője elé állni, hogy lehetősége legyen a leggyorsabb autót vezetni a rajtrácson.

