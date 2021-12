Button azt latolgatta, Lewis visszavonul-e a Forma-1-től

Jenson Button is azt latolgatta a legutóbbi interjújában, hogy miként alakulhat a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton sorsa most, hogy megszakadt a győzelmi sorozata, ráadásul az FIA-val is összerúgta a port.

Mint ismert, a brit klasszis a szezonzáró futam utolsó körében veszítette el a nyolcadik bajnoki elsőségét, minek után Michael Masi több megkérdőjelezhető döntés után az utolsó körre elengedte a pilótákat versenyezni.

„Bármi lehetséges, ahogy azt a sportban mindannyian tudjuk. Nagyon érzelmes figurák vagyunk, és a feszültségek magasra törnek, így bármi lehetséges” – jelentette ki Jenson Button a Sky Sportsnak adott interjújában.

Még több F1 hír: Räikkönen arról beszélt, hogy mitől sokall be az F1-ben

„De személy szerint, bár most nem ismerem annyira jól Lewist, hiszen hét vagy nyolc évvel ezelőtt ismertem őt igazán, de nem látom azt, hogy csak úgy elsétálna. Különösen most, hogy elveszítette a világbajnokságot, szerintem jövőre visszatér harcolni, és márciusban már 'game on' lesz.”

„Remélhetőleg nem csak Lewis és Max fog harcolni a bajnoki címért, hanem lesz még néhány srác a különböző csapatoktól a rajtrácson felfelé és lefelé is. Úgy gondolom, hogy egy újabb ilyen szezont összehozni nagyon nehéz lesz. Ilyet még soha nem láttunk.”

„Általában egy F1-es szezonban hét-nyolc fantasztikus futam van, a többi jó, de nem izgalmas. Tavaly viszont minden versenyen történt valami. Majd meglátjuk. Ez egy hatalmas szabályváltozás, biztos vagyok benne, hogy az egyik csapat talál majd valami mást, mint a többi.”

„Jövőre nagyobb kihívás vár a csapatokra, és ezeket az autókat sem lesz könnyű vezetni, úgyhogy alig várom, hogy lássam, mit fognak kezdeni a világ legjobbjai ezekkel a konstrukciókkal” – zárta le a gondolatait a világbajnok brit pilóta.

Rosberg és Brundle tudja a megoldást a bukóteres pályaelhagyások ellen