Button Alonso visszatéréséről: "A szenvedély számít, nem a kor"

Rögtön a 2020-as szezon második futama előtt robbant a bomba: Fernando Alonso visszatér a Forma-1-be. A kétszeres világbajnok a Renaultnál fog versenyezni 2021-től. A Sky szakértője, Jenson Button – aki 2009-ben maga is világbajnok lett – értékelte a dolgot:

„Fernando minden egyes sejtje imádja a versenyzést, nem igazán számít, milyen autó van alatta, épp ellenkezőleg, nagyon is élvezi, hogy több különböző kategóriában is ki tudja magát próbálni. Ráadásul szerintem a következő generációs autók még nagyobb vonzerővel rendelkeznek számára.”

„Sajnos most egy évvel ez későbbre került, 2022-ben fognak debütálni 2021 helyett a koronavírus-válság miatt, de Alonso visszatérése mindenképpen nagyszerű hír lesz a sportág számára.” – folytatta a 15-szörös angol futamgyőztes.

Még több F1 hír: Képeken is Max Verstappen látványos új sisakfestése a Stájer Nagydíjra

Az összes fórumon amiatt aggódnak a rajongók, hogy Alonso 39 évesen fog visszatérni, a második szezonjában fogja tölteni a 41-et, nem túl öreg kicsit? Button szerint nem: „Most vagyok 40 és remek állapotban érzem magam. Számomra ez nem kor kérdése, hanem szenvedélyé. Amennyiben a szívét-lelkét beleadja és odafigyel a formájára, nem lehet számára akadály.”

Martin Brundle, aki szintén megfordult a sorozatban, egyetért: „Mindenki látja, mennyire motivált versenyző. Amióta elment a Forma-1-ből, Le Mans-ban is rajthoz állt és kétszer is nyerni tudott, pont mint Daytonában és a WEC bajnokságát is meghódította. Az Indy 500-on való első indulásakor megmutatta, ott is tud a győzelemért küzdeni, idén is megpróbálja megnyerni.”

A 61 éves Brundle, aki szintén a Sky szakértője, így folytatta elemzését: „Egy vérbeli Forma-1-pilótáról beszélünk, akinek szerintem hiányzott a sorozat. Most lehetősége van egy gyári csapatnál versenyezni, és nagy gyengéje a Renault – velük lett világbajnok 2005-ben és 2006-ban.”

Fernando Alonso,Renault Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Azonban még egy Fernando kaliberű versenyzőnek is nehéz lesz a dobogóért küzdenie a Renaultval, annyira erős a mezőny, és mi más lenne a cél ilyenkor legalább középtávon, hogy az ember versenyeket nyerjen. Nem tudom, hogy a Renault képes lesz-e ezt összehozni.”

„Amit viszont tudok, hogy bármilyen autóba ültetjük Fernandót, ő a 100%-nál is többet fog kihozni belőle. A történelem megmutatta, hogy vele nem olyan egyszerű bánni, szóval a Renaultnak tisztában kell lennie azzal, mi vár rájuk, ha az autó nem teljesít.”

Mindeközben egyes lapok már azt is tudni vélik, a spanyol sztár igen komoly összeget fog bezsebelni szerződése alatt.

Ajánlott videó: