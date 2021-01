Button: a Williams új tulajdonosai „nem félnek” változtatni

A Williams pénteken jelentette be, hogy a Forma-1 2009-es szezonjának világbajnoka, Jenson Button is csatlakozik a csapathoz, ahol tanácsadói szerepkörben fog dolgozni egy több éves szerződés keretein belül.

A Williams vezetőségében ez a legutóbbi változást, mióta augusztusban az amerikai Dorilton Capital befektetői cég megvásárolta a Williams családtól a csapatot, miután az 2019-ben rekordnagyságú, 13 millió fontos veszteséget könyvelt el.

Button szerint érezni lehetett, hogy a Williams új tulajdonosai nem félnek kipróbálni különböző dolgokat annak érdekében, hogy megfordítsák a csapat szerencséjét.

„Szerintem egyáltalán nem félnek változtatni” – mondta Button a kinevezése után a Sky Sports-nak. „A Forma-1-ben minden csapatnak nagyjából ugyanazt a munkát kell elvégeznie, de megvannak a maguk munkafolyamatai. Szerintem megpróbálják ezt a mi esetünkben megváltoztatni, és kicsit finomítani rajta.”

„Nem félnek az új dolgok kipróbálásától, de azok, akik most a csapatot irányítják, mind nagyon tapasztaltak, van egy pár jó ötletük a jövővel kapcsolatban, és érezhetően jó hangulat van a csapaton belül.”

„Ez a csapat többszörös világbajnok, de természetesen azóta változtak a dolgok, az emberek jöttek mentek, de a csapat magja még most is ugyanaz. Nagyon várom már, hogy velük dolgozzak, és ott segítek majd, ahol csak tudok. Ez is egy olyan szituáció, ahol mindenkinek 100%-ot kell beleadnia. A csapatban szenvedélyre van szükség, minden egyes emberben. Ez nem lehet csak egy munka, ehhez szenvedély, és a sport iránti szeretet kell, csak így tudunk majd újra az élre kerülni.”

A Dorilton egyik első intézkedése az volt, hogy a Williams büszkeségét félretéve felhagyjanak a saját sebességváltó készítésével, és 2022-től ezt már a Mercedestől fogják vásárolni, ami nem csak, hogy olcsóbb lesz, de szakértők szerint sokat javíthat a Williams versenyképességén is.

Button azt is elmondta, hogy ez ideális időpontnak tűnt ahhoz, hogy egy komolyabb szerepben is visszatérjen a Forma-1-be:

„Ez tökéletes időpontnak tűnt ahhoz, hogy újra a Williams tagja legyek, akik rengeteg lehetőséget biztosítottak számomra, amikor elkezdtem a Forma-1-es karrierem. Az egy nagyon különleges év volt számomra.”

„Most mindenki újonnan izgatott, sok pozitív változás történt a jövőre nézve. A dolgok nem fognak egyik éjszakáról a másikra megváltozni, de minden a jó irányba tart most.”

