Button: 2015-ben 2,5 kör lemaradásban volt a Honda

A Honda és a Red Bull kapcsolata 2021-ben Max Verstappen világbajnoki címében csúcsosodott ki, ám jó darabig nem ismételhetik meg ezt az óriási sikert, minek után a japán gyártó úgy döntött, hogy búcsút int az F1-nek.

Sokan azon a vélekedésen voltak, hogy a Honda már megbánta a döntését, amely talán némileg elhamarkodott volt, ugyanakkor Martin Brundle arra is felhívta a figyelmet, hogy a visszatérésükre még sor kerülhet, tekintettel arra, hogy az F1 struktúrája ezt lehetővé teszi a jövőben.

„A Red Bull továbbra is nagyon nagylelkű volt, és az átmeneti időszak során is fenn akarta tartani a kapcsolatot a Hondával” – jelentette ki Brundle a Sky Sports F1 műsorában. „Vissza fognak jönni, és reméljük, hogy a Volkswagen-csoport, az Audi is csatlakozik.”

„A Forma-1 jelenleg nyitott, szóval bármikor dönthetnek úgy, hogy visszatérnek” – folytatta a latolgatást a száguldó cirkusz szakértője, akihez Jenson Button is csatlakozott, felemlegetve azt az időszakot, amikor még a Hondánál versenyzett.

„Amikor visszatértek a Forma-1-be, én is a Hondánál versenyeztem, és azóta hosszú utat tettek meg. Az első közös versenyünkön két és fél kör hátrányban voltunk az élen 2015-ben, nagyszerű látni ezt a fejlődést, és ez a kapcsolat a Red Bull-lal pontosan az, amire szükségük volt a sikerhez.”

