Büntetőpontok: Verstappennek óvatosnak kell lennie 2022-ben

A 2021-es Forma-1-es szezon „rosszfiúja” az újonc Juki Cunoda volt, aki 22 verseny alatt 8 büntetőpontot szerzett – csak emlékeztetésképpen, ha valaki 12 hónapon belül 12 pontot gyűjt össze, azt eltiltják egy versenytől.

Cunoda már a második F1-es futamán, Imolában nekilátott a pontgyűjtésnek, amikor a folyamatos pályaelhagyások miatt kapott egyet. Spielbergben háromszor is megbüntették a japánt: egyszer Valtteri Bottas feltartásáért még az időmérőn, majd a futamon kétszer is áthajtott a bokszutca bejáratát jelző fehér vonalon. Ezt leszámítva még kétszer okozott balesetet: Brazíliában Lance Strollt, Szaúd-Arábiában Sebastian Vettelt lökte ki a versenyből.

Az AlphaTauri pilótáját a két Red Bull-versenyző követi 7-7 ponttal. Cunodához hasonlóan a világbajnok Max Verstappen is 0 ponttal kezdte a szezont, és csak későn látott neki a büntetőpontok gyűjtésének.

Monzában őt találták nagyobbrészt vétkesnek, miután összeütközött Hamiltonnal, majd Katarban figyelmen kívül hagyta az időmérőn a sárga zászlót. Szaúd-Arábiában 3 pontot is gyűjtött a pálya levágásáért, illetve a vitatott újabb ütközésükért.

Ez igen kellemetlen helyzetbe hozhatja Verstappent, ugyanis a holland pontjai nem kezdenek el elévülni a 2022-es szezon 16. versenyéig, ráadásul 5 pont biztosan elkíséri az egész szezonra, mivel jövőre a katari foci-vb miatt korábban, már novemberben véget fog érni az F1-es bajnokság. Sergio Pereznek nem kell ennyire tartania az eltiltás veszélyétől, már áprilisban veszít majd két pontot.

A negyedik helyen Sebastian Vettel, Nyikita Mazepin, és Nicholas Latifi osztozik, míg Lewis Hamiltonnak csak két büntetőpontja van, amit a silverstone-i esetért kapott.

Mick Schumacher egyetlen büntetőpontot sem kapott az újoncéve alatt, rajta kívül a két Ferrari-pilóta, Daniel Ricciardo, és Robert Kubica is büntetőpontok nélkül várja a szezont – a lengyel Kimi Räikkönent helyettesítve vett részt idén két futamon is, és jövőre is az Alfa Romeo tartalékosa lesz.

