Büntetőpontok az Orosz Nagydíj után: két pilóta áll közel az eltiltáshoz

A Forma-1 igyekszik kemény szankciókkal elejét venni a szabályszegéseknek, ennek eredményeként pedig korábban bevezették azt a szabályt, mely kimondja, hogy ha egy pilóta 12 büntetőpontot összegyűjt 12 hónapon belül, akkor eltiltással sújtják.

Az utóbbi futamokon Lando Norris feje fölött lógott Damoklész kardja, hiszen ő rendelkezett a legtöbb büntetőponttal, azonban Lance Stroll az Orosz Nagydíj során elkövetett hibáival felzárkózott a brithez.

Mint ismert, a kanadai pilóta egy 10 másodperces stop and go büntetést kapott, továbbá két pontot is felírtak a neve mellé, amiért megpörgette Pierre Gasly AlphaTauriját. Az Aston Martin-pilótának azonban nem kell nagyon aggódnia, három büntetőpontját ugyanis október második felében törölni fogják.

Olaszországban az a Max Verstappen is csatlakozott a büntetőpontokkal rendelkező pilótákat összesítő listához, aki eddig makulátlan mérleggel rendelkezett. A hollandot a Lewis Hamilton elleni ütközésében találták vétkesnek Monzában.

Norris – 8

Stroll - 8

Perez – 7

Vettel – 6

Mazepin – 6

Latifi – 6

Russell - 4

Cunoda – 4

Räikkönen – 4

Giovinazzi – 3

Hamilton – 2

Bottas – 2

Verstappen – 2

Leclerc – 2

Sainz - 1

Ocon – 1

Gasly - 1

Ricciardo – 0

Alonso – 0

Schumacher - 0

